Бейсболиста из Венесуэлы зарезали на острове Синт-Мартен

Филипсбург, 17 февраля. Венесуэльского бейсболиста Хосе Даниэля Яхуре убили в драке в одном из баров города Филипсбург находящегося на нидерландской части острова Синт-Мартен. В результате конфликта также серьезно пострадал его приятель, из-за которого и началась драка, сообщает Notifalcon.

#REGIONALES Por defender a un amigo mataron a falconiano en St. Marteen https://t.co/JxXQbXLNzW — Diario NotiFalcón (@NOTIFALCON) February 16, 2021

Уроженец венесуэльского города Маракайбо вместе с товарищами по команде отмечал окончание очередной игры в бейсбол рядом со стадионом Лос-Шамос, когда одного из приятелей ударил по спине неизвестный. Конфликт начался из-за того, что спортсмен якобы неудачно поскользнулся и упал на постороннего. Хосе решил заступиться за приятеля и ударил нападавшего доской, после чего получил в ответ несколько ножевых ударов.

Ему попытались оказать медицинскую помощь, однако уроженец Венесуэлы скончался от потери крови. Известно, что у погибшего остались жена и маленькая дочь.

Приятель Яхуре, который также получил несколько ударов ножом, находится в тяжелом состоянии.

Остров Сен-Мартен в Карибском море примечателен тем, что это самая маленькая территория на земном шаре, принадлежащая двум государствам. Северная часть принадлежит Франции, а вот южная часть принадлежит Королевству Нидерланды и называется Синт-Мартен. Границы между государствами обозначены лишь небольшими надписями. Такое соседство продолжается уже более 350 лет.