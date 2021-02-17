«Мы — русские! С нами Бог!»: Альгис Микульскис о тех, кому эти слова — кость в горле

Организаторы праздничного детского концерта, который должен состояться в Троицком городском доме культуры 23 февраля, накануне забраковали номер «Мы — русские! С нами Бог!» коллектива «Россы». После того, как этот запрет на выступление стал достоянием общественности, номер вернули в программу, но… Осадочек, как говорится, остался.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей авторской колонке пытает разобраться, что же произошло на самом деле и почему некоторые считают, что быть русским — стыдно.

Для начала — немного истории для тех, кто вдруг забыл, откуда пришли в нашу жизнь слова про русских и Бога, который с ними.

Легендарная фраза, вызывающая изжогу у русофобов всего мира, была произнесена Александром Суворовым в крайне драматический момент.

В конце сентября 1799 года полки под командованием русского тогда еще фельдмаршала, совершив изумивший всю Европу переход через альпийский перевал Сен-Готард, неожиданно были окружены французами в Мутенской долине. Случилось это благодаря нерасторопности австрийских союзников, которую Суворов посчитал предательством, о чем и заявил на военном совете в монастыре Святого Иосифа.

Гневную речь великого полководца передал генерал Петр Багратион, командовавший в этом военном походе авангардом русской армии:

«Мы окружены горами... Окружены врагом сильным, возгордившимся победою... Со времени дела при Пруте, при Государе Императоре Петре Великом, русские войска никогда не были в таком гибелью грозящем положении... Нет, это уже не измена, а явное предательство... Разумное, рассчитанное предательство нас, столько крови своей проливших за спасение Австрии. Помощи теперь ждать не от кого, одна надежда на Бога, другая — на величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых... Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы — русские! С нами Бог! Спасите, спасите честь и достояние России и ее Самодержца!.. Спасите сына его...»

Генерал Вилим Дерфельден, глубоко впечатленный речью своего командующего, заверил Суворова, что все участники кампании готовы выполнить свой долг до конца:

«Все перенесем и не посрамим русского оружия, а если падем, то умрем со славою! Веди нас, куда думаешь, делай, что знаешь, мы твои, отец! Мы русские!»

Разумеется, я не стал первооткрывателем этой истории — Интернет полон цитат на любой вкус и мировоззрение. Но мне показалось в ней занятным вот что: грузин Багратион и немец Дерфельден считали себя русскими, гордились этим и приумножали славу России, служа ей со всем тщанием там, куда она их направляла.

А вот руководство досугового центра в городе Троицке Челябинской области посчитало иначе. Посчитало, да и запретило номер детского коллектива «Россы», в котором звучали суворовские слова, сославшись на их недостаточную толерантность.

После того как с подачи военного корреспондента Юрия Котенка Рунет полыхнул в сторону Троицкого дома культуры гневным недоумением, «Россов» в праздничную программу, конечно, вернули, но… Остались вопросы. Не столько даже к «запретителям» из Челябинской области, а скорее ко всем нам.

Это ведь не вчера началось и описываемый случай — всего лишь звено в цепи себе подобных. Речи о том, что «глупо гордиться своей национальностью» звучат в Сети и не только в ней уже не первый год. Равно, как и речи про «архаичность православия», которое-де «больше неактуально». Причем, над очередями к мощам святых громче всего издеваются те, кто готов ночи напролет толкаться у магазинов в ожидании последней модели «Айфона» …

Несколько успокаивает то, что иммунитет к этой подмене ценностей у нас все же сохранился и огромное количество людей реагирует на попытки обесценить русскую историю и русское же самосознание должным образом. Беда в другом: любой иммунитет нуждается в поддержке, а вот с ней дела обстоят не очень, и страна сильно рискует, не придавая этому особого внимания.

Свято место пусто не бывает, и если Россия не будет интенсивно вкладывать в юные мозги чувство причастности к своей великой истории и уважение к ней — в них обязательно будет вложено все прямо противоположное. А уж желающие это сделать — всегда найдутся! Они уже работают не покладая рук и, надо признаться, работают успешно. Не страшно представить, во что превратится Родина лет через 20, если не задавить этих «доброхотов» собственными альтернативами и не отмести все, что они «впаривают» здесь в качестве «ценностей»?

Однако, вернемся в Троицк… Тот же Юрий Котенок в телефонном разговоре объяснил случившееся там очень просто:

«У нас чиновники на местах пытаются «держать руку на пульсе», прекрасно видя, что в стране изменяются понятия. Говорят все время «россияне, россияне, российский народ», но забывают при этом о непосредственно русском народе — государствообразующем, который является фактически стержнем государства Россия. В любой интерпретации, будь то Российская Империя, Советский Союз, Российская Федерация… Именно благодаря вот этой подмене у нас случаются подобные казусы. Это действительно «как бы чего не вышло!» А усмотреть в словах «Мы — русские! С нами Бог!» угрозу… Это вопиющий случай, на мой взгляд!»

Назвав нынешние времена «эпохой неверия», восстанавливающийся после тяжелого ранения в Карабахе военкор резюмировал:

«Для России это очень печально и это очень опасно. По одной простой причине: мы лишены идеологии! «Живи лучше, живи богаче, живи красивее!» — это не идеология».

Это не идеология. А что же идеология? Или — так будет вернее — национальная идея?

Я не призываю ходить в косоворотках и хромовых сапогах, горланя «Из-за острова не стрежень…» Но помнить о том, кто мы, откуда и зачем посланы сюда, думаю, будет полезным. И не стесняться своей истории, как бы ни пытались нас заставить всякие проходимцы, — тоже. Если какие-то структуры занимаются сейчас разработкой этой самой «национальной идеи» — могут воспользоваться моими тезисами, не жалко.

P. S. Если у кого-то из читателей возникли вопросы по поводу моих имени и фамилии — отвечаю: я рожден в русском городе и воспитан русской матерью в русских традициях. Я говорю, думаю и пишу по-русски. И сны мне тоже снятся на русском языке. Надеюсь, вопросы сняты.

P. P. S. Армия Александра Васильевича Суворова на следующий день после его речи на военном совете начала прорыв окружения, в итоге переросшее в настоящее истребление французских войск в Мутенской долине. Маршал Андре Массена потерпел сокрушительное поражение.

Потому что против него стояли русские. А с русскими был Бог.