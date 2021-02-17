ФАН узнал о состоянии переболевшей COVID-19 Алисы Фрейндлих

Народная артистка СССР Алису Фрейндлих восстанавливается после продолжительного заболевания COVID-19, о чем стало известно Федеральному агентству новостей.

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с источником из близкого окружения всеми любимой актрисы, которая пока не готова давать интервью лично. Звезда «Служебного романа» сейчас находится дома и восстанавливается после перенесенной болезни, так как врачи рекомендовали ей после выписки продолжить реабилитацию.

«Она чувствует себя нормально, но не хочет ни с кем общаться, — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее, 12 февраля, Алису Фрейндлих выписали из ФГБУ «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова». Медики клиники оказывали ей квалифицированную помощь, актриса смогла перенести коронавирус и поборола его последствия. Также в больнице ей назначили курс реабилитации: массаж, терапию и лечебную физкультуру.

Напомним, Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря прошлого года и сразу попала в реанимационную палату. Состояние здоровья артистки тогда оценивали, как тяжелое, процент поражения лёгких составил порядка 80-ти.