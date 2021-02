Тюремный бунт унес жизни шести заключенных в Парагвае

Ансунсьон, 17 февраля. Шесть заключенных погибли при подавлении бунта в тюрьме Такумбу в столице Парагвая. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Джованни Гризетти.

There has been a sustained riot in Tacumbú, Paraguay where @areporter filmed World’s Toughest Prisons.



At one point 20 guards had been taken hostage, they were since released but at least five inmate deaths reported so far.



