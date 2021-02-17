Тюремный бунт унес жизни шести заключенных в Парагвае

Ансунсьон, 17 февраля. Шесть заключенных погибли при подавлении бунта в тюрьме Такумбу в столице Парагвая. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Джованни Гризетти.

There has been a sustained riot in Tacumbú, Paraguay where @areporter filmed World’s Toughest Prisons.



At one point 20 guards had been taken hostage, they were since released but at least five inmate deaths reported so far.



pic.twitter.com/zX2SjF1r00 — Ralph Hannah (@paraguayralph) February 17, 2021

Около 100 заключенных захватили тюрьму Такумбу в Ансунсьоне в утром 16 февраля, сообщает La Vanguardia. Они обезоружили 18 тюремщиков и взяли их в заложники. Кроме того, мятежники подожгли одно из помещений тюрьмы, пожар был ликвидирован отрядом пожарных.

Tacumbu: Fiscal de Turno confirma 6 personas fallecidas. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial, conforme al protocolo vigente en materia de autopsia en Pandemiahttps://t.co/WHQIv49lxl pic.twitter.com/1kalJza53G — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) February 17, 2021

По словам Гризетти, восстание было спровоцировано решением о переводе главы банды грабителей Эфрена Бенитеса, приговоренного к 19 годам заключения, в другую тюрьму в Парагвае. Накануне сотрудники полиции раскрыли план его побега из Такумбу.

Бунтовщики потребовали вернуть Бенитеса и улучшить условия содержания в камерах. Они также поставили условие, что на переговорах должна лично присутствовать министр юстиции Парагвая Селисия Перес.

«Мы ничего не боимся, и никто не требует ничего невозможного. Мы задержали тюремщиков, чтобы они не стреляли в нас», — заявил один из заключенных.

AHORA| Motín con toma de rehén en la penitenciaría de Tacumbú, reclusos piden negociar con las autoridades #Trece ???? pic.twitter.com/0NFtL9nAAU — Trece (@trecepy) February 16, 2021

Через час после захвата исправительного учреждения специальные подразделения парагвайской полиции штурмом овладели тюрьмой. Во время штурма были застрелены трое заключенных. Кроме того, полиция нашла три обезглавленных тела. Эти заключенные были убиты во время стычки между членами бразильского наркокартеля Первая столичная команда и местной банды Клан Ротела.

???? ÚLTIMO MOMENTO | Supuesto amotinamiento en la Penitenciaría de Tacumbú. Uniformados ingresaron al penal para controlar la situación. pic.twitter.com/l4HNUJLulB — Diario La Nación (@LaNacionPy) February 16, 2021

Генеральный прокурор дал интервью сразу после освобождения захваченных тюремщиков. Он заявил, что следственная проверка только началась, поэтому количество жертв может возрасти.

Refuerzan la seguridad en la Penitenciaría de Tacumbú, tras el motín desatado esta tarde.



Vía: @rufodiana #1020AM pic.twitter.com/KNopaD2CTd — Radio Ñandutí (@nanduti) February 16, 2021

В январе 2020 года из тюрьмы города Педро Хуан Кабальеро на границе с Бразилией сбежали 76 заключенных, 40 из которых были бразильцами. Арестанты выкопали тоннель длинной в 25 метров и покинули тюрьму ночью. Власти заявили, что все беглецы были членами бразильского наркокартеля Первая столичная команда, а в побеге им помогли сотрудники исправительной системы.