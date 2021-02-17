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Тюремный бунт унес жизни шести заключенных в Парагвае

В Парагвае шесть заключенных погибли во время тюремного бунта

Ансунсьон, 17 февраля. Шесть заключенных погибли при подавлении бунта в тюрьме Такумбу в столице Парагвая. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Джованни Гризетти.

Около 100 заключенных захватили тюрьму Такумбу в Ансунсьоне в утром 16 февраля, сообщает La Vanguardia. Они обезоружили 18 тюремщиков и взяли их в заложники. Кроме того, мятежники подожгли одно из помещений тюрьмы, пожар был ликвидирован отрядом пожарных.

По словам Гризетти, восстание было спровоцировано решением о переводе главы банды грабителей Эфрена Бенитеса, приговоренного к 19 годам заключения, в другую тюрьму в Парагвае. Накануне сотрудники полиции раскрыли план его побега из Такумбу.

Бунтовщики потребовали вернуть Бенитеса и улучшить условия содержания в камерах. Они также поставили условие, что на переговорах должна лично присутствовать министр юстиции Парагвая Селисия Перес.

«Мы ничего не боимся, и никто не требует ничего невозможного. Мы задержали тюремщиков, чтобы они не стреляли в нас», — заявил один из заключенных.

Через час после захвата исправительного учреждения специальные подразделения парагвайской полиции штурмом овладели тюрьмой. Во время штурма были застрелены трое заключенных. Кроме того, полиция нашла три обезглавленных тела. Эти заключенные были убиты во время стычки между членами бразильского наркокартеля Первая столичная команда и местной банды Клан Ротела.

Генеральный прокурор дал интервью сразу после освобождения захваченных тюремщиков. Он заявил, что следственная проверка только началась, поэтому количество жертв может возрасти.

В январе 2020 года из тюрьмы города Педро Хуан Кабальеро на границе с Бразилией сбежали 76 заключенных, 40 из которых были бразильцами. Арестанты выкопали тоннель длинной в 25 метров и покинули тюрьму ночью. Власти заявили, что все беглецы были членами бразильского наркокартеля Первая столичная команда, а в побеге им помогли сотрудники исправительной системы.

Читать про Первую столичную команду в проекте Антитеррор

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