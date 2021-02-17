Геннадий Онищенко объяснил связь выборов в Госдуму с благосостоянием россиян

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал основные положения выступления президента России Владимира Путина на встрече с руководителями думских фракций.

Президент России пообщался в среду с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции. В ходе встречи Путин заявил, что все заинтересованы, чтобы предстоящие осенью парламентские выборы прошли на высоком уровне в конкурентной борьбе различных партий.

«Мы все заинтересованы, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, и для общественных сил, которые не представлены в парламенте, но планирует принять участие в выборах. Но главное — это очень важно для избирателей», — заявил Владимир Путин.

Комментируя выступление президента, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН подчеркнул важность предстоящего выборного периода и призвал россиян показать достойную явку на выборах в Госдуму.

«На выборы идти обязательно нужно, а то у нас иногда страдает явка, — отметил парламентарий. — Напомню, это первые парламентские выборы в нашей стране после внесения существенных принципиальных поправок в нашу Конституцию. Эти поправки нашли свое отражение в уже принятых конституционных законах, которые серьезно расширили возможности Госдумы с точки зрения влияния на исполнительную власть».

Онищенко напомнил о расширении прав парламента при утверждении министров. Это знак, что законодательная власть получила больше прав, дающих возможность влиять на работу Правительства, отметил собеседник ФАН. Кроме того, Онищенко с удовлетворением отметил, что нынешним составом Думы приняты новые законодательные акты, касающиеся образовательной деятельности.

«В наше законодательство возвращено то, чего не хватало в старом законе об образовании: отныне там снова закреплена необходимость воспитания порастающего поколения. Это очень важно, ведь будущие поколения — это наш главный стратегический ресурс», — подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Онищенко также отметил, что, возможно, голосование в ходе парламентских выборов будет проводиться в течение трех дней для удобства избирателей и для снижения опасности распространения коронавирусной инфекции.

«Трехдневное голосование даст возможность принять участие в выборах максимальному количеству граждан, что очень важно, — отметил он. — Отмечу также важнейший фактор: вопросы экономики. Нынешняя Дума создала все предпосылки для экономического роста нашей страны, приняв целый пакет важнейших законов. Надеюсь, новый состав Думы эту работу продолжит. Так что гражданам России есть, за что и за кого голосовать, ведь это напрямую влияет на их жизнь, на их благосостояние. Кроме четырех думских партий участие в выборах смогут принять и другие объединения. Это расширит палитру представленных в будущем парламенте взглядов нашего населения на различные вопросы. А те, кто будет избран, получат реальную возможность реализовывать свои идеи и инициативы, направленные на развитие нашей страны, на повышение уровня жизни наших граждан».

«Так что всех россиян приглашаю на выборы, чтобы воспользоваться своим конституционным правом», — призвал Геннадий Онищенко.

Выборы в Государственную думу России должны состояться осенью 2021 года в единый день голосования. Предполагается, что голосование на парламентских выборах может быть проведено в течение трех дней. Такой формат волеизъявления был опробован летом 2020 года в ходе всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ.