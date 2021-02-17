Госдума и Совфед определились с новым составом ЦИК

Государственная дума и Совет Федерации на заседаниях в среду одобрили и назначили предложенных кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии.

«Госдума принимает свое решение на основании предложений фракций и депутатов. Процедура была учреждена Советом Госдумы. Поступили предложения по пяти кандидатам. В новый состав Центризбиркома парламентские фракции предложили следующие кандидатуры: от «Единой России» – руководителя аппарата фракции Константина Мазуревского, кандидатурой КПРФ в члены ЦИК стал Евгений Колюшин», — сказала глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Севастьянова.

По ее словам, ЛДПР направила в Центризбирком депутата Государственной Думы IV – VII созывов Александра Курдюмова. «Справедливая Россия» предложила кандидатуру Николая Левичева, действующего члена ЦИК с 2016 года. Также группа депутатов (членов «Единой России») выдвинула в новый состав ЦИК действующего члена Центризбиркома от Совета Федерации Антона Лопатина.

«Все кандидаты — профессионалы в своем деле, имеют успешный опыт. Очень важно, что, рассматривая кандидатуры, Государственная Дума сохраняет преемственность: три кандидата из пяти являются действующими членами ЦИК. А два кандидата — новички, но они состоявшиеся люди, которые также имеют опыт участия в организации избирательных кампаний», — добавила Ольга Савастьянова.

Добавим, что ранее субъекты России внесли в Совет Федерации предложения по пяти кандидатам — это действующие члены ЦИК Николай Булаев, Евгений Шевченко и Борис Эбзеев, а также председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава Красногорского городского округа Эльмира Хаймурзина.

Напомним, полномочия нынешнего состава Центризбиркома заканчиваются в марте 2021 года. Комиссия состоит из 15 членов, из которых пять назначаются Президентом России, пять — Советом Федерации, пять — Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет. Членами нынешнего состава Центральной избирательной комиссии, которые были назначены постановлением Госдумы, являются Валерий Гальченко, Евгений Колюшин, Валерий Крюков, Николай Левичев, Сергей Сироткин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что Госдума утвердила пять членов нового состава ЦИК РФ.