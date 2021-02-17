Военные разгромили отряд наркокартеля на севере Гватемалы

Гватемала, 17 февраля. Военнослужащие армии Гватемалы вступили в бой с наркоторговцами на территории Национального парка Лагуна-дель-Тигре, недалеко от границы с Мексикой. Об инциденте сообщило издание Prensa Libre.

#ÚltimaHora ???? | Medios en Petén informan de enfrentamiento entre soldados del Ejército de Guatemala y narcotraficantes mexicanos, en el Parque Nacional Laguna del Tigre #SanAndres #Petén . pic.twitter.com/erjE7gycdi — Stereo100Noticias (@stereo100xela) February 16, 2021

Полковник Рубен Тельес Кабрерарассказал, что столкновение произошло в середине дня, когда военные осматривали территории, которые наркоторговцы регулярно используют в качестве взлетно-посадочных полос.

В одном из таких мест на территории парка Лагуна-дель-Тигре бандиты открыли огонь по военным. В ходе перестрелки один из бандитов получил ранение в спину и был задержан. Им оказался 42-летний Дэни Ивана Гевара Донис.

#Urgente El Ejército de Guatemala se enfrentó esta mañana a un grupo de mexicanos fuertemente armados en el interior del Parque Nacional Laguna del Tigre, en San Andrés, #Petén. Preliminarmente se informa de al menos una persona detenida. El operativo continúa. pic.twitter.com/rBQqzvGHoK — César Flores Soler (@CsarFloresSole1) February 16, 2021

Еще три члена картелей, которые были с Геварой, сбежали с места происшествия, предположительно в направлении границы с Мексикой, сообщил Кабрера.

У раненого был обнаружен пистолет. Задержанный наркоторговец был перемещен на вертолете Военно-воздушных сил Гватемалы в больницу, а затем его передали в распоряжение прокуратуры.

Tenemos un compromiso con nuestro país y desde hace más de 149 años los soldados entregamos lo mejor de nosotros para cumplir con ese compromiso. En vías del #150Aniversario

⬇️#YoSoyEseSoldado que hizo un juramento de servir a #Guatemala. ???????????? pic.twitter.com/PtPv1Cw1Ta — Ejército Guatemala (@Ejercito_GT) February 16, 2021

Вооруженные силы Гватемалы регулярно сталкиваются с наркоторговцами в Национальном парке Лагуна-дель-Тигре, расположенном в северном департаменте Эль-Петен. В декабре 2020 года армия обнаружила самолет, который использовался для перевозки наркотиков и оружия.

#EnDesarrollo | Unidades del #EjércitoGT | #MINDEF localizan aeronave con posibles ilícitos y armamento en Laguna del Tigre, #Petén. A la espera de las autoridades del @MPguatemala y @PNCdeGuatemala para los procedimientos legales correspondientes. pic.twitter.com/g8ms4FuKMk — Ejército Guatemala (@Ejercito_GT) December 2, 2020

Правительственные силы плохо контролируют отдаленные участки на севере Гватемалы, такие как департамент Эль-Петен. В результате эта часть страны является основным регионом, через который осуществляется контрабанда наркотических средств в Мексику.