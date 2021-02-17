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Военные разгромили отряд наркокартеля на севере Гватемалы

Столкновения между членами наркокартеля и военными произошло в Гватемале

Гватемала, 17 февраля. Военнослужащие армии Гватемалы вступили в бой с наркоторговцами на территории Национального парка Лагуна-дель-Тигре, недалеко от границы с Мексикой. Об инциденте сообщило издание Prensa Libre.

Полковник Рубен Тельес Кабрерарассказал, что столкновение произошло в середине дня, когда военные осматривали территории, которые наркоторговцы регулярно используют в качестве взлетно-посадочных полос.

В одном из таких мест на территории парка Лагуна-дель-Тигре бандиты открыли огонь по военным. В ходе перестрелки один из бандитов получил ранение в спину и был задержан. Им оказался 42-летний Дэни Ивана Гевара Донис.

Еще три члена картелей, которые были с Геварой, сбежали с места происшествия, предположительно в направлении границы с Мексикой, сообщил Кабрера.

У раненого был обнаружен пистолет. Задержанный наркоторговец был перемещен на вертолете Военно-воздушных сил Гватемалы в больницу, а затем его передали в распоряжение прокуратуры.

Вооруженные силы Гватемалы регулярно сталкиваются с наркоторговцами в Национальном парке Лагуна-дель-Тигре, расположенном в северном департаменте Эль-Петен. В декабре 2020 года армия обнаружила самолет, который использовался для перевозки наркотиков и оружия.

Правительственные силы плохо контролируют отдаленные участки на севере Гватемалы, такие как департамент Эль-Петен. В результате эта часть страны является основным регионом, через который осуществляется контрабанда наркотических средств в Мексику.

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