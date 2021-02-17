Коллапс инфраструктуры в Техасе при –10°С выявил ахиллесову пяту зеленой энергетики

На выходных ряд изданий в Техасе сообщили, что на этот южный штат США надвигается инфраструктурная катастрофа. Оказалось, что почти половина установленных мощностей по выработке ветровой энергии в штате еще в воскресенье отключились из-за низких температур и обледеневших ветровых турбин.

К понедельнику ситуация стала неуправляемой: в штате возник неустранимый дефицит электроэнергии, усугубившийся тем, что население бросилось обогреваться электричеством.

Судя по всему, положение не выправится раньше пятницы — лишь к этому дню в Техасе ожидается возвращение обычных плюсовых температур.

Какие уроки можно извлечь из инфраструктурного коллапса в, казалось бы, благополучном штате США?

Техасская резня морозом

За минувшее десятилетие власти Техаса, вслед за Калифорнией и другими «зелеными» штатами, ввели целый ряд программ, направленных на поддержку строительства и эксплуатации возобновляемых источников энергии. Не исключено, что таким образом Остин пытался избавиться от репутации главного врага экологии, ведь «штат одинокой звезды» до сих пор обеспечивает весомую долю нефте- и газодобычи, к которой в последние годы добавились еще и значительные количества сланцевых нефти и газа, чья добыча напрямую вредит экологии.

В любом случае, результат таких стимулирующих мер не заставил себя ждать — к настоящему времени установленные мощности ветряных турбин в штате составляют уже без малого 25,1 ГВт и продолжали расти. Однако аномальные отрицательные температуры на этой неделе (обычно в феврале в Техасе столбик термометра не опускается ниже +10°С) и высокая влажность воздуха привели к «погодному комбо».

Небеса в Западном Техасе разверзлись снежным бураном, ураганным ветром и ледяным дождем, которые тут же вывели из строя добрую половину ветряков, общей установленной мощностью более 12 ГВт. Часть турбин обледенела, на части произошли нештатные короткие замыкания, но результат был одинаков — турбины замерли. С другой стороны, часть турбин пришлось отключить из-за перегрузки, так как буран и дождь сопровождались еще и ураганным ветром.

В результате, по самым скромным оценкам, более 3,8 миллионов потребителей электроэнергии в окостеневшем от морозов Техасе оказались в полной темноте, причем периоды отключения достигали нескольких часов. Кроме того, еще около 250 тысяч домов было отключено в соседних штатах — Канзасе, Миссури, Арканзасе и Луизиане.

Кстати, население также внесло свою лепту в развал энергосистемы — ведь большинство домов в Техасе слабо приспособлены к низким температурам, в результате чего люди стали включать на обогрев кондиционеры, дополнительно нагружая сеть.

В настоящее время ветряные электростанции дают около 23% всего производства электроэнергии в Техасе: штат за последние годы вышел на лидирующие места по этому показателю в США. С другой стороны, такая цифра вынуждает задуматься: ведь если даже отключение чуть более 10% генерирующей мощности всей энергосистемы создало локальный блэкаут, то это означает, что при большем проценте таких неустойчивых мощностей, как ветряки и солнечные панели, энергосистема может просто развалиться на срок до нескольких дней.

Почему не помогли другие источники?

Как выяснилось, та самая «невидимая рука рынка», про которую нам столь увлеченно любят рассказывать в моменты, когда ветряки и солнечные батареи обеспечивают чуть ли не отрицательную стоимость электроэнергии на оптовом рынке, сработала и в момент техногенной катастрофы. Правда, сработала как раз таким образом, как ей и положено по обычному правилу «есть спрос — почему бы не заработать на нем?».

По состоянию на утро 17 февраля, средняя спотовая цена на электроэнергию в энергосистеме Техаса достигла 9000 долларов за МВт·ч. Абсурдность этой цифры можно понять на фоне России, где этот показатель составляет около 70 долларов за МВт·ч. В Европе 1 МВт·ч стоит 200–300 долларов, а в США электроэнергия в спокойное время торгуется на уровне 140–200 долларов за все тот же МВт·ч, в зависимости от штата.

Вот почему большая часть сетевых операторов просто отказалась от покупки дополнительной электроэнергии из других штатов, предпочтя пойти на отключение потребителей и даже понимая, что впоследствии они могут получить от них иски.

Кроме того, низкие температуры и обледенение ударили по нефтегазовой инфраструктуре Техаса. Экспорт сжиженного природного газа из США резко упал, когда мороз и наледь стали препятствием для эксплуатации скважин, трубопроводов и СПГ-терминалов, которые «внезапно» оказались не готовы к отрицательным температурам. При этом газовое хозяйство Техаса, которое могло бы подстраховать энергетиков, само оказалось в тяжелейшем кризисе.

Заметим, что большую часть СПГ «невидимая рука рынка» опять-таки направила по экспортным контрактам, где поставщикам светили крупные неустойки за срыв графика отгрузок. В итоге добыча нефти из бассейна Пермиан упала на целый 1 миллион баррелей в день, дополнительного газа потребителям в Техасе никто так и не дал, а фьючерсы на нефть сорта WTI выросли на 2,5%, превысив 60 долларов за баррель впервые за более чем годовой период.

Возвращаясь к сказанному: причиной столь масштабного инфраструктурного кризиса на юге США стала полная неготовность энергетиков и нефтяников к отрицательным температурам. Которые, кстати, по меркам России были совершенно не критическими: в самые холодные ночи в Западном Техасе столбик термометра не опускался ниже –10°С. При таких температурах в России катастрофы немыслимы, а любая, даже локальная авария — событие в СМИ.

С другой стороны, «техасская резня морозом» показала очевидный с самого начала факт: возобновляемые источники электроэнергии в крайней степени зависят от погоды. Причем экстремальные климатические условия, которые привычны для жителей России, для юга США оказываются настоящей катастрофой, которую оказалось невозможно купировать никакими рыночными или же технологическими «заплатками»: таковых просто нет в наличии либо они безумно дороги в реальных условиях.

Так что ставка России на традиционные источники производства электроэнергии и подход к внерыночному регулированию энергосистемы на 100% оправданны. А кому это все еще не ясно — пусть перекантуется пару-тройку ледяных ночей при «минус десяти» в фанерном коттедже на юге США.