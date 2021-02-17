«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные в России подарки от дам на 23 февраля

Около 80% женщин планируют покупать подарки на 23 февраля и уже начали это делать. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса «Яндекс.Маркет».

«В основном женщины планируют дарить на праздник парфюмерию, инструменты, ювелирные изделия, одежду и аксессуары или приготовить романтический ужин», — говорится в сообщении.

При этом маркетплейс провел собственное исследование и выяснил, что в большинстве случаев планы женщин относительно подарков в основном совпадают с предпочтениями мужчин.

«Мужчины в возрасте от 45 до 54 лет хотели бы получить в подарок инструменты, парфюмерию и деньги. Мужчины в возрасте от 25 до 44 лет еще выделили спортивные товары, а молодые люди до 24 лет были бы не против получить в подарок часы или гаджеты: смартфон, игровую приставку или наушники», — сообщается в комментарии.

Более половины опрошенных женщин планируют потратить на подарок 1500 рублей и менее.

«Покупать дорогостоящий презент (более 5000 рублей) готовы лишь 7% респонденток. Больше всего они готовы заплатить за подарок мужу, парню или отцу», — пояснили в пресс-службе.

По данным «Яндекс.Маркета», в прошлом году пик спроса накануне праздников пришелся на 18 февраля — тогда за неделю россияне сделали на 70% заказов больше, чем двумя неделями ранее. Однако спрос на подарки мужчинам в этом году уже превысил максимальные показатели прошлого. За период с 12 по 14 февраля россияне сделали в два раза больше заказов, чем в пиковые значения февраля 2020-го. По мнению экспертов маркетплейса, рост продолжится.

При этом многие женщины интересуются не только подарками, но и услугами различных специалистов, чтобы устроить необычное поздравление или вручить изделие ручной работы.

«Для поздравления мужчин 23 февраля уже появляются заказы, однако ждем, что всплеск случится за несколько дней до самого праздника. Например, встречаются такие необычные запросы: поздравить человека с 23 февраля из разных стран, изготовить деревянный сувенир-шкатулку для медиаторов, оркестр на праздник в качестве сюрприза, поиск фокусника и танцовщицы на корпоративы, нарисовать стенгазету к 23 февраля», — рассказали ФАН в пресс-службе онлайн-сервиса для поиска исполнителей услуг YouDo.

Представители интернет-платформы также добавили, что всплеск заказов, связанных с поздравлениями, был отмечен уже в преддверии Дня святого Валентина, который отмечался 14 февраля.

«У нас появлялось много заданий, связанных с проведением романтического вечера: найти какую-то локацию, устроить необычное свидание, фотосессию «love story». Также часто это запросы на курьерские доставки подарков, сюрпризов, букетов. Из необычного встречались: урок бачаты — сюрприз для молодого человека, подарок девушке — помощь с подбором имиджа, услуги скрипачки, чтобы создать романтическую атмосферу, устроить фейерверк», — сообщили в пресс-службе.

Ранее ФАН составил ТОП-20 подарков «с мужским характером» на День защитника отечества, а психолог Лариса Овчаренко предложила визуализировать предстоящий праздник и отдых, чтобы легче перенести оставшиеся рабочие дни.