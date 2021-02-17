Американский журналист раскрыл правду о коррумпированности СМИ

Американский телеведущий Такер Карлсон обвинил господствующие в стране СМИ в «любовной интрижке» с президентом Джо Байденом. Журналист отметил, что «самый нечестный институт страны» опустился на «самое дно». Теперь издания, поддерживающие демократию, не просто распространяют дезинформацию, но и безоговорочно подчиняются новому главе государства.

По мнению Карлсона, администрация Байдена составляет ежедневную повестку для «прогнивших СМИ США». Журналист отметил, что от происходящего в Штатах лично его охватывает депрессия — страна окунулась в коррупцию, недобросовестность и неблаговидность.

«Америка не гнилая — люди, которые ей управляют, гнилые. Вот почему все так изменчиво. То, что вы видите, — это кризис наших институтов, все они коррумпированы, а некоторые — разваливаются», — сокрушался он.

Такер в прямом эфире назвал СМИ самым ужасным и коррумпированным институтом.

«Насколько коррумпированы основные СМИ? Пресса как никогда жуликовата. СМИ более бесчестны, чем средний взяткодатель — строительный инспектор в Квинсе, и более коварны, чем мафия. Вы получите более справедливое обращение от городского DMV, чем от CNN», — заявил он.

Карлсон признался, что американские СМИ никогда не были достаточно честными, отметив, что профессиональная ложь — это просто работа.

«Представьте себе, если бы ложь была вашей работой. Представьте себе, что вы заставляете себя лгать весь день о каждом предмете таким прозрачным и таким диковинным способом, что люди, слушающие вас, никак не могут поверить в то, что вы говорите. Затем представьте, что вы делаете это снова и снова, каждый день на протяжении всей своей жизни», — сказал он.

Такер указал, что репортеры каждый день совершают бесчестные подвиги, вводящие в ужас обычных зрителей. Он обрушился на ведущие СМИ за то, что они боготворят Джо Байдена и во всем ему потакают.

«Американские журналисты движутся вместе, согласованно, как стадо. Когда Джо Байден пишет речь — они ее повторяют. Если верить основным СМИ, Джо Байден похож на американского отца. Прямой, твердый, надежный, устойчивый. Они утверждают, что семья Байдена — совершенно нормальная. Нет якобы никаких странных сексуальных скандалов, затяжных проблем с наркотиками или продолжающихся уголовных расследований, о которых вам нужно беспокоиться», — продолжил он.

Карлсон иронизирует, что, по ложному мнению журналистов, остро навязываемому американскому обществу, Байден сейчас — это лекарство от всего, в том числе и от коронавируса.

«Любовь Байденов исцелит эту страну. Это снова сделает нас единым целым. Это может даже остановить надвигающуюся гиперинфляцию и удержать китайский флот от закрытия Южно-Китайского моря для международных перевозок. Вот такая любовь», — язвил в эфире телеведущий.

Американские телезрители остались в полном восторге от жесткого и ироничного, но правдивого выступления Такера Карлсона.

«Вступительные монологи Такера всегда великолепны, и я с нетерпением жду их каждую ночь. Это действительно потрясающе. Спасибо, Такер», — благодарят ведущего американцы.

Граждане США отмечают полную деградацию самых известных и ранее авторитетных СМИ страны.

«Менеджеры CNN либо не заметили, либо не хотят замечать, что их «бренд» становится посмешищем «новостной» индустрии. Но где-то какой-нибудь миллиардер будет смотреть на снижение доходов от рекламы, сокращение количества просмотров, падение статуса и репутации. Мы ждем момента, когда кто-нибудь где-нибудь решит вернуть настоящий CNN, новостную сеть начала 1990-х годов, которая поразила нас своими живыми репортажами и подробным анализом», — отмечают в Интернете.

Некоторые зрители пишут, что новая администрация будет всеми способами пытаться подчинить несогласных.

«Я не думаю, что многие в офисе в Вашингтоне будут пытаться исцелить нацию или кого-либо, кроме себя... Они пытаются подчинить остальных. Они могут попробовать, но я не думаю, что они добьются больших успехов в достижении этой цели», — выражают свое мнение недовольные граждане.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о экс-лидере США Дональде Трампе, который после оправдательного приговора по импичменту пообещал вновь сделать Америку великой. Трамп заверил, что его работа только началась. Он отметил, что в ближайшие месяцы поделится с общественностью своими новыми планами.