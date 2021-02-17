Засуха сломала все планы: как работают автомойки в Крыму в жестких условиях без воды

Севастополь, 17 февраля. Водный кризис в Крыму задел абсолютно все сферы жизни. Не осталось ни одного производства, не пострадавшего от этого явления тем или иным образом. И пока власти решают проблему вододефицита масштабными проектами, местные предприниматели ищут свои способы справиться с проблемой ограниченного количества воды.. Корреспондент ФАН узнавал в Севастополе, как в городе работают мойки самообслуживания в условиях дефицита воды.

Елена и Иван Силины ― собственники франшизы автомойки в Севастополе. Начали бизнес около года назад, планировали, что затраты быстро «отобьются», и уже присматривали участки для установки новых моек. Однако в планы бизнесменов вмешалась пандемия, а затем и «водный кризис». Из-за этого систему работы автомойки им пришлось менять несколько раз за год. Но сейчас, признают владельцы, они пришли к лучшему варианту работы.

«Автомойка — это фонтан. Чтобы было совсем просто себе представить. У нас замкнутый цикл использования воды. Мы сейчас пришли к этому. То есть, кризис даже поспособствовал нашему развитию, мы даже стали больше зарабатывать», — поделился с ФАН Иван Силин.

Он пояснил, что ранее его автомойка работала на прямом потоке воды.

«Мы закупали у города определенный объем, потом им люди мыли машины, а после вода уходила в канализацию. На одну машину уходило около 70 литров чистой воды. Сейчас мы этот объем чистой воды распределяем между тремя машинами», — привел данные владелец автомойки.

Это стало возможным благодаря новому оборудованию системы оборотного водоснабжения.

«Это было большое вложение средств, однако мы получили на него кредит, субсидированный государством во время пандемии. Это оборудование позволяет нам несколько раз пользоваться одной и той же водой, без утраты качества мойки», ― дополнила Елена Силина.

Доходы от автомойки были разными ― совсем мизерными в марте и апреле прошлого года, достаточно высокими летом, и снова низкими ― в конце осени и начале зимы. Но в целом, говорят предприниматели, бизнес остался на плаву, и закрываться владельцы не планируют. Теперь, признаются они, им уже не страшен ни коронавирус, ни засуха.

«Нам теперь мешает мороз. В минус вода на авто быстро замерзает, и холодно на улице машину мыть. Благо, что по-настоящему морозные дни в Севастополе можно пересчитать по пальцам», — добавили владельцы мойки самообслуживания.

Работу автомоек в городе постоянно контролируют власти Севастополя. Как рассказали ФАН собственники, пробы воды, которая смывается в канализацию после отработки, у них берут почти еженедельно сотрудники Роспотребнадзора. Кроме этого, часто приезжают и ревизоры из других контролирующих ведомств.

Напомним, ранее ФАН показал, как выглядит заснеженный карьер, который питает водой Севастополь.