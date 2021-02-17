Свободными в колониях Дагестана остаются почти полторы тысячи мест

Махачкала, 17 февраля. В уголовно-исправительных учреждениях Дагестана содержатся менее трех тысяч заключенных при общем количестве мест свыше четырех тысяч, сообщили ФАН в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Благодаря гуманизации уголовного законодательства, значительная часть осужденных отбывает наказание вне стен колоний, объяснили в ведомстве.

По данным управления, количество совершаемых в стране преступлений не уменьшается, соответственно увеличивается и число осужденных граждан. Одновременно в республике в прошлом году уменьшилось количество тех, кто отбывает наказание в стенах колоний, что связано со значительной категорией граждан, осужденных условно.

«Существует довольно многочисленная категория осужденных, чье наказание проходит вне стен следственных изоляторов и колоний, то есть не связано с лишением свободы. В связи с гуманизацией уголовного законодательства численность спецконтингента, содержащегося в учреждениях уголовно-исправительной системы Дагестана в разы уменьшилась. При лимите 4258 в прошлом году содержалось 2762 осужденных и лиц под стражей. За 2020 год по учетам уголовно-исправительной инспекции прошли 8992 осужденных без изоляции от общества», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что большая часть осужденных, отбывающих срок в колониях на территории Дагестана, была обвинена в распространении наркотических средств, также существенную долю составляют граждане, признанные виновными в убийствах. При этом за правонарушения в сфере терроризма и экстремизма осуждены и отправлены в колонии четыре человека.

«На сегодняшний день в исправительных колониях республики каждый четвертый отбывает наказание за убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, каждый третий – за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 142 осужденных отбывают наказание за преступления против половой неприкосновенности, четверо осуждены за терроризм и экстремизм», – добавили в управлении ФСИН.

По информации ведомства, в 2020 году учреждения уголовно-исправительной системы региона члены общественной наблюдательной комиссии посетили 39 раз. По результатам их проверок, замечаний к администрациям колоний и следственных изоляторов не поступало.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году в Дагестане было выявлено восемь преступлений различного характера, в совершении которых подозреваются сотрудники уголовно-исправительной системы республики. По трем из них были возбуждены уголовные дела.