Ян Кубиш и Файез Саррадж встретились в Триполи

Триполи, 17 февраля. Глава Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Ян Кубиш прибыл в столицу североафриканского государства с рабочим визитом, пишет Afrigate News.

Спецпосланника международной организации встретил председатель Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж. Во время беседы политики обменялись взаимными поздравлениями.

Ян Кубиш заявил, что доволен достигнутыми результатами по урегулированию ситуации в Ливии.

«Рад соблюдению режима постоянного прекращения огня, объединению бюджетов и избранию переходного правительства североафриканского государства», — сказал он.

Файез Саррадж в свою очередь поздравил гостя с назначением на должность главы МООНПЛ и пожелал успехов на новом месте.

В завершение беседы стороны выразили обоюдное согласие с необходимостью проведения президентских выборов в государстве 24 декабря 2021 года.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что глава ПНС Ливии Файез Саррадж сложил полномочия и покинул страну. Эту информацию подтвердил высокопоставленный чиновник из Триполи в комментарии местному телеканалу.