Требование ЕСПЧ по Навальному навредит интересам обычных россиян

Европейский суд по правам человека анонсировал заявление по делу Алексея Навального против России. Предположительно, ЕСПЧ потребует немедленно освободить его из-под стражи в рамках обеспечительных мер, что является нарушением процедуры, и расценено как попытка вмешаться во внутренние дела России.

Многие аналитики и наблюдатели называют подобное решение беспрецедентным и незаконным. Обозреватель Александр Сосновский заметил, что это произвол, который стал результатом политического давления на судей — недаром трое из семи отказались его подписывать. Он полагает, что судьи работают на цель ЕС вытащить любой ценой «своего человека», но Россия выполнять эти решения не обязана.

Сенатор Алексей Пушков ссылается на опыт работы в Совете Европы и считает ЕСПЧ исходно политизированной организацией, созданной только ради продвижения западной системы ценностей в мире.

По данным источников, ЕСПЧ собирается воспользоваться правилом 39 Регламента, которое предусматривает возможность принять обеспечительные меры, обязательные для исполнения государством, в отношении которого они вынесены. Но применяется оно в исключительных случаях, и только если у суда есть основания полагать, что заявителю может быть принесен непоправимый вред.

Юрист-международник Валерий Ванин в беседе с RT оценил угрозу применения этих норм и назвал их «не имеющими отношения к правовой природе» взаимодействия России и ЕСПЧ, так как Россия — не член Евросоюза:

«Поскольку Российская Федерация, как независимое государство, обладает суверенитетом... В данном случае Европа перепутала Россию и членов Европейского союза. Вот здесь происходит определенное наложение понятий. То, что возможно было бы в отношении страны — члена Европейского союза, в отношении России неприемлемо», — сказал Ванин.

Адвокат Дмитрий Аграновский обратил внимание и на возможные последствия незаконного решения ЕСПЧ по Навальному для практики взаимодействия с Европейским судом. Как неоднократно представлявший интересы своих доверителей в ЕСПЧ, он полагает политически обусловленное решение ЕСПЧ по Навальному вредным для обычных заявителей, ждущих рассмотрения своих жалоб. Эти граждане могут стать заложниками кризиса в отношениях с ЕСПЧ, спровоцированного командой Навального, считает он.

«Обеспечительные меры применятся очень редко и при прямой угрозе жизни и здоровью. Решение об освобождении Навального (если Суд заставят его принять) будет явно незаконным и вызовет кризис в отношениях России и ЕСПЧ, в котором Навальный и его люди выступят как провокаторы, а пострадают тысячи и тысячи простых заявителей из России, чьи жалобы находятся в Европейском Суде. Фактически, все заявители в ЕСПЧ из России сейчас в заложниках у Навального и стоящих за ним сил», — написал он в Telegram.

В Минюсте уже назвали требование освобождения Навального на основании правила 39 невозможным и незаконным:

«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, переходом «красной линии». Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — сказали в пресс-службе ведомства.

Политолог Сергей Марков ранее предположил, что ЕСПЧ преследует цель сломать российскую политическую волю, навязывая освобождение Навального в рамках обеспечительных мер, но уверен, что Россия откажется обсуждать этот вопрос.