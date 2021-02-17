Депутат Железняк назвал выдуманными страхами заявления об угрозе НАТО со стороны РФ

США пытаются раздувать тему агрессивности России для того, чтобы создать основания для увеличения своих военных расходов и расширения НАТО к границам РФ. Об этом ФАН сказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Страхи, озвученные представителем Пентагона в отношении выдуманной агрессивности России, иначе как больной фантазией, не назовешь, — сказал он. — Россия предлагает конструктивную, миролюбивую повестку и не намерена кому-либо угрожать».

При этом, по словам депутата, очевидно, что при наличии угрозы национальной безопасности Россия сумеет достойно и адекватно ответить. Политик подчеркнул, что западные оппоненты пытаются раздувать тему агрессивности России «для того, чтобы создать основания для увеличения своих военных расходов и расширения НАТО к границам РФ».

«Вымышленная русофобами угроза в лице России нацелена на международную общественность, которую западные вояки пытаются убедить в необходимости противостоять нашей стране, — сказал Железняк. — Этот старый, заезженный метод недобросовестной конкуренции на мировой арене очень любят в Вашингтоне и в поддакивающем ему Брюсселе».

Он заметил, что США также явно беспокоит развитие многостороннего сотрудничества России с Китаем и другими странами. Америка, по мнению парламентария, пытается достичь своих геополитических целей за чужой счет и сохранить контроль за всеми мировыми процессами.

Сергей Железняк убежден, что для этого в ход идут тактика сталкивания интересов, подмена понятий и двойные стандарты, а также прочие инструменты внешнего влияния.

«Никакое давление и бряцание оружием не заставит Россию выполнять чужую волю, отказаться от национальных интересов и традиционных ценностей, — сказал он.

По словам депутата, Россия развивается в логике мирного сосуществования с другими народами и продолжает предлагать взаимовыгодное сотрудничество «взамен агрессии и санкционной истерии, которую навязывает отмирающий однополярный мир».

Отметим, что ранее представитель Пентагона заявил, что Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, включая США. Он подчеркнул, что США намерены продвигать собственные интересы. Кроме того, Представитель оборонного ведомства отметил, что в Пентагоне заставят Россию «отвечать за безрассудные и агрессивные действия».