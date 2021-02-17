Елена Панина: Украина маскирует свои провалы информационной войной против России

Накануне министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко громогласно объявил о создании в руководимом им ведомстве специального центра противодействия российской дезинформации.

Хотя концепция работы данного учреждения еще окончательно не утверждена, министр отметил, что одной из его задач станет выявление фейков и манипуляций, а также борьба с ними, как выразился министр, «с помощью положительных нарративов».

Учитывая, как с этими нарративами складывается ситуация в действительности, можно с уверенностью сказать, что теперь к развернутым в Министерстве обороны Украины военным центрам информационно-психологических операций (ЦИПсО) с марта текущего года добавится еще и формально гражданский.

Но задачи у них останутся одинаковыми: разведывательно-подрывная деятельность, в том числе внутри своей же страны, профилактика и превентивные действий по дезинформации населения, информационный терроризм, «сливы и вбросы» нужной информации, распространение фейков и формирование нужного общественного мнения.

И это не преувеличение! Все перечисленное отражено в уставных и методических документах данных подразделений.

То, что Украина свою информационную войну ведет еще с 2010 года, а 72-й ЦИПсО был развернут аж в 2004-м, давно ни для кого не является тайной. Равно как и методы их работы через информационно-новостные сайты, паблики и группы в социальных сетях — как внутри страны, так и за ее пределами. В частности, украинские ЦИПсО активно взаимодействуют с российскими оппозиционными ресурсами.

Впрочем, деваться правящей элите Украины уже некуда. Без откровенного шельмовства маскировать глубину своего провала в экономике, политике и социальной сфере страны становится уже практически невозможно.

Не случайно президент страны Владимир Зеленский, несмотря на все свои предвыборные обещания, пошел в части зажима критики и свободы слова гораздо дальше, чем его предшественник Петр Порошенко.

Мало того, что не так давно он закрыл несколько неугодных властям телеканалов, но и возбудил в прошедший вторник дело по государственной измене в отношении известного блогера Анатолия Шария.

Таким образом, создание аналога центра информационно-психологических операций в составе Минкультуры Украины не вызывает особого удивления и говорит лишь об еще большем ухудшении состояния дел в соседней стране. В общем, как в таких случаях говорят персонажи украинских фейков, «плакали всей маршруткой».