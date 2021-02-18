Экс-сотрудник ЦРУ: Разведка США стоит за «акустической атакой» на посольство в Гаване

Американская разведка стоит за загадочными «акустическими атаками» на посольство Соединенных Штатов в Гаване в 2016 году. Об этом заявил бывший генерал-майор ЦРУ Фабиан Эсколанте.

Удар по своим

Эсколанте утверждает, что бывшему президенту США Дональду Трампу был нужен веский повод для сокращения диалога и усиления давления на правительство Кубы, пишет Prensa Latina. По его мнению, ЦРУ самостоятельно организовало акустические атаки на посольство в Гаване, чтобы дискредитировать руководство Острова свободы, из-за чего Госдепартаменту не удалось доказать причастность кубинских спецслужб. Доказательства «атак» так и не были найдены.

«Вы не можете найти следы того, чего не существует, эти атаки были операцией американского Центрального разведывательного управления», — сказал он.

????????||Vinculan a la CIA con supuestos ataques acústicos en #Cuba. https://t.co/QqU9ETDwOZ pic.twitter.com/b0ZA2AQDOw — Radio Habana Cuba (@RadioHabanaCuba) February 16, 2021

Дональд Трамп использовал обвинения в «нападении на дипломатический персонал», чтобы оправдать более 200 последующих указов, касающихся отношений с Кубой. После скандала с «гаванским синдромом» администрация Трампа отказалась от начатой при Обаме политики примирения с Кубой, ужесточив эмбарго, ограничив туристический поток и возможности банков, работающих на острове.

Звуки в головах американских дипломатов

В 2016 году десятки сотрудников американского посольства в Гаване начали жаловаться на головные боли, проблемы со слухом, зрением, ориентацией в пространстве. Государственный департамент США заявил, что причиной плохого самочувствия дипломатов стала акустическая атака с помощью прибора, который генерирует неслышимые для человека вредоносные волны частотой от 7000 до 8000 герц. Ведомство обвинило в организации атаки правительство Кубы и осенью 2017 года сократило штат посольства на 60%.

Летом 2018 года американское внешнеполитическое ведомство также обвинило в акустических атаках правительство Китая после эвакуации нескольких дипломатов из города Гуанчжоу. Сотрудники консульства США жаловались на странные звуки, вызывавшие плохое самочувствие.

В том же году телеканал NBC обвинил в организации звуковых атак и правительство России. Поводом для заявлений стало плохое самочувствие заместителя заместителем главы департамента ЦРУ Марком Полимеропулоса в московском отеле Mariott.

«Я неожиданно проснулся посреди ночи, — рассказал он. — Меня трясло, тошнило, сильно кружилась голова. Вся комната вращалась вокруг меня, так что я даже не мог подняться, а в ушах постоянно звенело».

Спустя несколько месяцев врачи диагностировали у дипломата «затылочную неврологию», вызванную переутомлением и нервной работой.

Развенчание мифа

Позднее ряд специалистов назвал обвинения Государственного департамента беспочвенными. Еще в марте 2018 года группа исследователей Пенсильванского университета исследовала показания дипломатов и не нашла никаких подтверждений акустической атаки.

На прошлой неделе новая администрация Белого дома обнародовала доклад о предполагаемом звуковом воздействии на сотрудников посольства в Гаване. Авторы доклада подтвердили, что к настоящему моменту не было найдено никаких доказательств причастности правительства Кубы к плохому самочувствию представителей США. Новое руководство Госдепартамента заявило, что правительство Дональда Трампа «неправильно отреагировало» на ситуацию.

"The State Department has been processing and periodically releasing records related to the so-called “Havana Syndrome” pursuant to a FOIA lawsuit filed by the James Madison Project."



It is actually our law firm handling rep of the victims though.https://t.co/HDKWWVUrma — Mark S. Zaid (@MarkSZaidEsq) February 11, 2021

Будущее отношений с Кубой

Джо Байден откажется от жесткой линии в отношениях с правительством Кубы, начатой при Дональде Трампе, утверждают некоторые политологи. Однако Фабиан Эсколанте считает, что послабления будут носить лишь частичный характер, и администрация Байдена не откажется от идеи уничтожения кубинского социализма изнутри путем продвижения рыночных реформ.

По его словам, Байден попытается сделать послабления в вопросах денежных переводов и туризма, восстановит полноценную работу консульства и посольства в Гаване и возобновит сотрудничество с правительством острова в области борьбы с наркотрафиком.

«Механизмы управления в американском обществе не так просты, как кажется, и они тоже не заинтересованы в сближении с Кубой», — утверждает Эсколанте.

Во время своего правления Дональд Трамп неоднократно обещал «положить конец диктатуре Кастро». За последние четыре года для кубинцев были ограничены финансовые операции, для всех граждан США были ужесточены правила поездок на Кубу, администрация в Вашингтоне резко сократила авиасообщение и запретила захождение на остров американских круизных лайнеров. Санкции лишили жителей Кубы денежных переводов от родственников за рубежом.

«Под занавес» срока Трампа Государственный департамент вновь внес Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Правительство Кубы оценило ущерб от санкций в 5,5 млрд долларов только за последние полтора года.

El recrudecimiento, sin precedentes, del #Bloqueo de #EEUU contra #Cuba, ocasionó daños económicos al país, desde abril 2019 a marzo del 2020, por 5 mil 570,3 millones de dólares, mil 226 millones más que en igual periodo anterior. #NoMásBloqueo #ElBloqueoEsReal pic.twitter.com/SME63BfDsv — AnaTeresita González (@AnaTeresitaGF) October 23, 2020

В ходе своей предвыборной кампании Джо Байден неоднократно критиковал политику Трампа в отношении Кубы. По мнению нового американского президента, его предшественник не способствовал продвижению демократии и прав человека и лишь подтолкнул Кубу к более тесному взаимодействию с Россией и Китаем.