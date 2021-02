Экс-сотрудник ЦРУ: Разведка США стоит за «акустической атакой» на посольство в Гаване

Американская разведка стоит за загадочными «акустическими атаками» на посольство Соединенных Штатов в Гаване в 2016 году. Об этом заявил бывший генерал-майор ЦРУ Фабиан Эсколанте.

Эсколанте утверждает, что бывшему президенту США Дональду Трампу был нужен веский повод для сокращения диалога и усиления давления на правительство Кубы, пишет Prensa Latina. По его мнению, ЦРУ самостоятельно организовало акустические атаки на посольство в Гаване, чтобы дискредитировать руководство Острова свободы, из-за чего Госдепартаменту не удалось доказать причастность кубинских спецслужб. Доказательства «атак» так и не были найдены.

Дональд Трамп использовал обвинения в «нападении на дипломатический персонал», чтобы оправдать более 200 последующих указов, касающихся отношений с Кубой. После скандала с «гаванским синдромом» администрация Трампа отказалась от начатой при Обаме политики примирения с Кубой, ужесточив эмбарго, ограничив туристический поток и возможности банков, работающих на острове.

В 2016 году десятки сотрудников американского посольства в Гаване начали жаловаться на головные боли, проблемы со слухом, зрением, ориентацией в пространстве. Государственный департамент США заявил, что причиной плохого самочувствия дипломатов стала акустическая атака с помощью прибора, который генерирует неслышимые для человека вредоносные волны частотой от 7000 до 8000 герц. Ведомство обвинило в организации атаки правительство Кубы и осенью 2017 года сократило штат посольства на 60%.

Летом 2018 года американское внешнеполитическое ведомство также обвинило в акустических атаках правительство Китая после эвакуации нескольких дипломатов из города Гуанчжоу. Сотрудники консульства США жаловались на странные звуки, вызывавшие плохое самочувствие.

В том же году телеканал NBC обвинил в организации звуковых атак и правительство России. Поводом для заявлений стало плохое самочувствие заместителя заместителем главы департамента ЦРУ Марком Полимеропулоса в московском отеле Mariott.

Спустя несколько месяцев врачи диагностировали у дипломата «затылочную неврологию», вызванную переутомлением и нервной работой.

Позднее ряд специалистов назвал обвинения Государственного департамента беспочвенными. Еще в марте 2018 года группа исследователей Пенсильванского университета исследовала показания дипломатов и не нашла никаких подтверждений акустической атаки.

На прошлой неделе новая администрация Белого дома обнародовала доклад о предполагаемом звуковом воздействии на сотрудников посольства в Гаване. Авторы доклада подтвердили, что к настоящему моменту не было найдено никаких доказательств причастности правительства Кубы к плохому самочувствию представителей США. Новое руководство Госдепартамента заявило, что правительство Дональда Трампа «неправильно отреагировало» на ситуацию.

