Малькевич объяснил, кому адресованы слова Путина о западных IT-гигантах

Журналист и общественный деятель Александр Малькевич прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о вызове для России в связи с деятельностью иностранных IT-гигантов.

Выступая на онлайн-встрече с руководителями думских фракций, Владимир Путин отметил, что деятельность зарубежных «так называемых платформ» и IT-компаний — это серьезный вызов не только для России, но и для других стран.

«Мы видим, что было в Штатах, — напомнил Путин о скандальных президентских выборах в США. — Это такой водораздел идет по миру в целом. Идеологический водораздел».

По словам президента, если американские интернет-гиганты, в том числе социальные сети, так беспардонно ведут себя в своей стране (в частности, еще на тот момент действующий президент США Дональд Трамп был «отлучен» от Twitter), то и с другими государствами они церемониться не будут, и к этому нужно быть готовыми.

«Если уж они у себя в стране так себя ведут, считая себя исключительными, как же они будут относиться к другим? Это серьезный вопрос. И мы, конечно, должны об этом заранее подумать. Это очевидная вещь», — подчеркнул российский лидер.

Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя слова президента, отметил, что Владимир Путин подал важный сигнал всем ветвям власти.

«Мне кажется, президент прежде всего подал четкий сигнал и своей администрации, и нашим думцам, — отметил Малькевич в комментарии ФАН. — Речь идет о необходимости скорейшего регулирования деятельности западных IT-компаний и социальных сетей в России».

Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» напомнил, что ранее Путин уже дал поручение предоставить ему до 1 августа предложения по совершенствованию работы зарубежных интернет-площадок в России.

«Надеюсь, сегодняшнее заявление президента будет услышано и правильно воспринято исполнителями, — говорит собеседник ФАН. — Также надеюсь, что они ускорят подачу соответствующих предложений, чтобы необходимые законодательные решения были приняты еще до окончания работы Думы нынешнего созыва».

Александр Малькевич предложил ориентироваться в частности на опыт Турции, власти которой сумели быстро и эффективно разобраться с «вольницей» западных интернет-платформ.

«В Турции соответствующий закон был принят в кратчайшие сроки и с 1 октября уже вступил в силу, — рассказал журналист. — Мы видим, что сегодня там все западные и не только западные интернет-площадки, за исключением Twitter, уже открыли свои представительства. А те, кто не работает по правилам, лишаются возможности действовать легально, в том числе зарабатывать. Подобным путем должны идти и мы, тем более, что все уже придумано, а турецкий закон фактически списан с наших предложений, которые уже звучали в Общественной палате».

России следует ускориться с принятием подобного закона, чтобы обеспечить в том числе нормальное проведение выборов в Госдуму, считает собеседник ФАН.

«Принятие такого закона необходимо в том числе, чтобы подстраховать нашу избирательную систему. Если необходимые предложения будут сформулированы для президента только к августу, мы можем просто не успеть до единого дня голосования принять необходимый закон. Напомню, все методики, все технологии, вся концептуальная часть законопроекта уже готова. Нужна политическая воля. У президента она есть. Теперь важно понять, что мешает нашим законодателям как можно скорее выступить в защиту национальных интересов России. Это защита нашего информационного суверенитета», — подчеркнул Александр Малькевич.

Напомним, ранее западные интернет-гиганты неоднократно были замечены в цензуре по отношению к российским пользователям, в блокировке аккаунтов российских СМИ, а также в прямом вмешательстве в выборный процесс в России. Вмешательство западных интернет-гигантов в российские выборы стало темой разбирательства думской комиссии.