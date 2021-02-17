Верховный суд смягчает наказание за избиения, кражи и мошенничество

Верховный суд РФ предложил Госдуме внести смягчающие поправки в уголовный закон. ФАН выяснил, что теперь не стоит бояться наказания за такие преступления, как побои, кража или мошенничество с кредитами, если нет судимости. Вызовут ли подобные послабления взрыв преступности, пока непонятно.

Верховный суд внес в Госдуму законопроект об исключении уголовной ответственности для тех, кто раньше не был судим. Предлагается прекратить преследование по 112 составам преступлений (в УК РФ их всего около 400). В число таких вошли побои, кража, мошенничество и т. д.

Минусы «мягкого» УК РФ

Исключение из УК вовсе не значит, что преступников не накажут. Совершившему противоправное действие впервые все равно придется заплатить штраф или выйти на исправительные работы. Огромный минус в том, что преступника не привлекут к уголовной ответственности и запись о судимости будет отсутствовать в информационных базах МВД.

Судимость всегда влечет рецидив. Все знают, что при повторном преступлении суд назначает более суровое наказание, скорее всего, связанное с лишением свободы.

Теперь это не будет работать, и уличный боксер или мелкий вор будут знать об этом. Так может произойти рост преступлений.

По актуальным данным МВД, доля краж в РФ составляет 37% от общего числа совершенных преступлений, мошенничества — 16%. В общей сложности это 53% от общего числа преступлений. Теоретически ежегодно так могут избежать уголовной ответственности более 420 тыс. человек.

Лидер по количеству преступлений небольшой тяжести — Москва, следом идет Московская область. На третьем месте — Свердловская область. Санкт-Петербург находится на 13-м месте.

Статданные, приводимые Генпрокуратурой, говорят о том, что в прошлом году было зарегистрировано 846 тыс. преступлений небольшой тяжести. Большинство из них будет декриминализовано для несудимых. Тех, у кого есть судимость, такой привилегии лишат. Совершающий преступление впервые будет знать, что, если его поймают, уголовная ответственность ему не грозит.

За что собираются освобождать от ответственности?

Экономические преступления. Наиболее значимым является смягчение закона в отношении мошенников и мелких воров, совершивших впервые хищение, поскольку их доля в общем количестве преступлений легкой тяжести превышает 50%. Эти изменения будут касаться сотен тысяч человек ежегодно. Под эту норму, например, попадут те, кто унес с предприятия имущество стоимостью до 250 тыс. рублей или украл со счета компании деньги на ту же сумму.

Исключается для несудимых и ответственность за разглашение коммерческой тайны. Новые правила, предлагаемые ВС РФ, в первую очередь бьют по коммерческим компаниям, в том числе по высокотехнологичным, чья добавочная стоимость формируется на ноу-хау, результатах научной разработки. Рычаг воздействия на нарушителей теряет торговый сектор: теперь можно избежать уголовки за кражу формирующейся годами клиентской базы. Освободят от уголовной ответственности и тех, кто впервые нарушил банковскую тайну.

Бытовые преступления. Здесь сразу стоит упомянуть побои. Если Госдума примет законопроект ВС РФ, ответственности ежегодно будут избегать несколько тысяч человек. По данным Судебного департамента ВС РФ, до частичной декриминализации побоев в 2017 году в суд поступало 11 тыс. заявлений о побоях.

Преступники не останутся безнаказанными

ВС РФ посчитал, что освобождение от ответственности с назначением штрафа выгодно федеральному бюджету. Например, в 2019 году суды освободили от уголовной ответственности 52 тыс. человек. Они должны были выплатить 825 млн рублей. Если принять нынешний проект, то одномоментно послабления коснутся 64 тыс. человек, а это более 1 млрд рублей перечислений в бюджет. Надо сказать, что система уголовных штрафов работает лучше, чем исполнение решений по гражданским делам: неплательщику штраф всегда можно заменить на тюремное заключение.

Напомним, в России гуманизация уголовного права существует уже много лет, некоторые ее последствия плохо сказываются на криминогенной обстановке.