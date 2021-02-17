Названы кандидаты на проектирование города на Сахалине за 166 млн рублей

В конце декабря прошлого года была объявлена государственная закупка на выполнение научно-исследовательских работ на тему «Разработка пяти архитектурно-градостроительных концепций нового города в Сахалинской области». Заказчиком стало АО «Корпорация развития Сахалинской области».

Как стало известно ФАН, 12 февраля состоялось заседание комиссии АО «Корпорация развития Сахалинской области». Протокол об этом был опубликован на сайте госзакупок 17 февраля.

Как следует из документа, начальная максимальная цена контракта составила 166 млн 728 тысяч 663 рубля. На заседании были вскрыты конверты с претендентами на исполнение контракта, в заседании комиссии присутствовали пять человек из утвержденного состава закупочной комиссии. Претендентами на выполнение научно-исследовательских работ на тему «Разработка пяти архитектурно-градостроительных концепций нового города в Сахалинской области» оказались четыре компании.

Первая, судя по данным протокола, ООО «Агентство стратегического развития «Центр», зарегистрированное в Москве. Её представители предложили исполнение контракта за 99 млн 950 тысяч рублей. Продолжила список московская ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» с ценовым предложением в 147 млн 62 тысячи 472 рубля. Третьим претендентом оказалась местная компания из Сахалинской области ООО «Строй-эксперт» с предложением в 166 млн 222 тысячи 121 рубль. Замкнуло список столичное ООО «КБ-стрелка», её представители предложили разработку концепции за 133 млн 588 тысяч 602 рубля.

Итогового решения по выбору компании пока вынесено не было. Комиссия постановила принять всех участников к рассмотрению и провести оценку заявок участников на соответствие требованиям и документации открытого запроса предложений в электронной форме.