Ритейлер рассказал, как в магазинах появляются скидки и акции



Как в магазинах появляются скидки и акции, рассказал член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, консультант по розничной торговле Сергей Илюха в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Есть акции добросовестные и недобросовестные. Вторые проводятся так — снижают цену, чтобы продать остатки уже испорченной продукции. Это делать нельзя. Это запрещено законом», — рассказал Сергей Илюха.

По его словам, сейчас в крупных сетевых магазинах акции проходят совершенно честно.

«Есть акция «Успей купить», при которой скидка составляет примерно 30%. Так фиксируют внимание покупателя, чтобы показать, что у определённой продукции небольшой остаточный срок годности, поэтому ее надо успеть купить и съесть. Покупатель понимает при этом, что эта покупка будет выгодной и качественной, потому что товар безопасный», — объяснил специалист.

Сергей Илюха также подробно рассказал об еще одной популярной акции.

«Допустим, вышел новый продукт, но никто не знает, сколько он должен стоить. Производитель говорит, что товар должен стоить 1000 рублей, а магазин понимает, что за счет конкурентного окружения и потребительских свойств цена товара составляет 600 рублей. Магазин находит компромисс, и выставляет товар за 700 рублей. То есть, от 1000, о которой заявил производитель, будет скидка 30%. Это может стимулировать первоначальную покупку, сделав продукт выгодным в глазах покупателя. Это добросовестная практика», — подытожил специалист.

Ранее ФАН сообщал, Минпромторгу РФ предложили убрать из продуктовых магазинов крепкий алкоголь.