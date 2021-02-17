Кошка — одно из самых популярных домашних животных на планете. Они грациозны, забавны, создают в доме непередаваемую атмосферу уюта, способствуют расслаблению, снимают стресс и, как утверждают многие владельцы, даже способны избавлять от боли и лечить. Эти замечательные питомцы, как правило, не требуют дорогостоящего ухода, немного едят и не нуждаются в длительном выгуле, независимо от погодных условий и самочувствия хозяина.

А еще бытует мнение, что усатые-полосатые не столь преданы своим хозяевам, как собаки, поэтому их можно без проблем оставлять дома на время отпуска владельцев — была бы еда и вода в миске. Действительно, найти человека, который согласится раз в два дня проведать милого котика, чтобы подсыпать корма и поменять наполнитель в лотке куда проще, нежели уговорить кого-то дважды в сутки выгуливать сенбернара в 30-градусный мороз.

Тем не менее, вопреки распространенному мнению, не так уж и редко встречаются кошки, которые плохо переносят разлуку с любимым хозяином и очень скучают. Если ваш котейка как раз из таких впечатлительных экземпляров или же обстоятельства сложились таким образом, что оставить животное не на кого, возможно, стоит подумать о том, чтобы отправиться в путь всем вместе.

В одной из прошлых статей журналист ФАН уже выяснял у адвоката Екатерины Антоновой и ветеринарного врача Светланы Казаковой правила перевозки собак на самолете и в поезде. Теперь пришел черед узнать, как перевозить кошек в этих видах транспорта, если планируется поездка с живностью. Какие потребуются документы для путешествия по России и за границу? Что нужно для перевозки? Как подготовить кошку к перелету? Ответы на эти и другие важные вопросы — в материале ФАН.

Разрешено ли перевозить кошек в самолете?

Правила перевозки животных не сильно отличаются в зависимости от их разновидности, если мы не говорим о ком-нибудь уж очень экзотическом. По крайней мере, если речь идет о транспортировке кошек и собак, то соответствующие правила регулируются одними и теми же нормативными актами, определяющими порядок нахождения живности на борту, условия перевозки, а также распределяющими зоны ответственности владельцев и транспортных компаний.

Екатерина Антонова поясняет, что в России все вопросы, касающиеся гуманного обращения с питомцами и соблюдения прав и интересов людей при наличии контактов с братьями нашими меньшими отражаются в федеральном законе №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Все, что касается непосредственно перевозки четвероногих пассажиров, регулируется не одним, а сразу несколькими документами. За соблюдением правил в этой области отвечают транспортные и ветеринарные ведомства. Кроме того, ряд положений, относящихся к выезду за рубеж, отражен в международных договорах.

Если вы твердо решили показать любимцу мир и поехать с ним за пределы родины, предварительно в обязательном порядке ознакомьтесь с правилами и ограничениями, принятыми в стране прилета. Например, в некоторых государствах важны вес и порода животного, в других — зверя посадят на двухнедельный карантин, а, возможно, найдутся и те, что вовсе не рады пушистым гостям.

Но что поделать: со своим уставом в чужой монастырь не ходят, поэтому все нюансы желательно выяснить на берегу, чтобы избежать неприятных сюрпризов и обманутых ожиданий.

Кстати, с новомодными каракалами, сервалами, оцелотами, камышовыми котами и манулами хозяев и вовсе не пустят на борт, поскольку вышеперечисленные представители семейства кошачьих считаются дикими животными.

Обязательные документы для перевозки кошки в самолете

Екатерина Антонова рассказывает, что перевозить кошек на самолете можно, если хозяин располагает всем необходимым пакетом документов.

Ветеринарный паспорт

Основа основ. Документ, который по-хорошему должен быть у каждого питомца, вне зависимости от породы, размера и пристрастия к путешествиям. В нем отмечается, когда коту последний раз травили глистов и делали прививку. Если в повседневной жизни вряд ли кто-то будет регулярно просить предъявить ветпаспорт, то в поездке без него никуда. Екатерина Антонова объяснила, что в этой ситуации он будет являться аналогом ветеринарного сертификата с отметкой о дегельминтизации и вакцинации от бешенства, которая, к слову, должна быть произведена не позднее чем за 21 день до вылета, если питомцу ее еще не делали ранее в течение текущего года. Кстати, по причине отсутствия всех необходимых прививок не получится перевозить в самолете совсем маленьких котят в возрасте до 12 недель.

В ветеринарном паспорте отмечается, что максимум за пять дней до поездки кошку осмотрел ветврач. Наш эксперт Светлана Казакова уточняет, что оформить документ можно прямо в день вакцинации. В клинике вам проставят соответствующую отметку и закрепят штампом организации. Форма и порядок заполнения ветеринарного паспорта определяются Едиными ветеринарно-санитарными требованиями.

Евросправка

Этот сертификат, форма которого определяется Евросоюзом, в частности регламентом Европейского парламента и Совета ЕС, — обязательный для выезжающих с животными за пределы РФ. Он необходим даже при транзите через страны Европейского союза.

Получают евросправку в местном управлении Россельхознадзора. На официальном сайте органа государственного надзора вы можете в деталях изучить всю необходимую информацию о требуемых документах и способах их оформления.

Основные условия для перевозки кошки в самолете

Обсудим подробнее, что обязательно нужно, чтобы перелет состоялся.

Прививки

О том, в какие сроки нужно сделать необходимые для перевозки кота прививки, мы уже говорили выше.

Чипирование

Если планируете путешествие по России, без чипа можно и обойтись, а вот за границу без него вы (вернее — ваш котик) вряд ли попадете. Процедура чипирования является обязательной, поскольку позволяет в максимально короткие сроки найти хозяев, если питомец вдруг потерялся. Поговаривают, что обязательное чипирование домашних животных со временем введут и в нашей стране.

Не стоит переживать, что установка чипа будет сильно болезненной. Кот, вероятнее всего, почувствует некий дискомфорт, но не более, чем от обычного укола. Прививаться можно в один день с чипированием.

«Чипирование всегда предшествует вакцинации, что является доказательством того, что прививка была сделана именно этому животному, а номер чипа тот же, что указывается в ветеринарном паспорте, — заметила Казакова. — Микросхема вводится подкожно при помощи специального шприца с иглой большего диаметра. Информация о проведении процедуры остается не только в ветпаспорте, но и в электронной базе данных».

Екатерина Антонова поясняет, что, если прививку провели после установки чипа, то она будет считаться первичной и животному потребуется выдержать трехнедельный карантин.

Оперативное предоставление корректных данных

По закону сообщить о том, что с вами летит кошка, необходимо как минимум за шесть часов до посадки на борт. Сделать это можно на этапе бронирования билетов, при их покупке или позвонив в call-центр авиакомпании. В принципе, чем раньше — тем лучше и спокойнее для вас.

Такое требование объясняется тем, что перевозчик может отказать в перевозке животного, если оно по каким-либо параметрам не соответствует правилам транспортировки, принятым в конкретной компании. Например, на данный рейс уже зарегистрировано предельно допустимое количество пассажиров с питомцами или же нет возможности предоставить отапливаемый багажный отсек для транспортировки.

Важно! У всех авиакомпаний существует ограничение по весу для животных, которые могут лететь вместе с хозяином в салоне. В большинстве случаев оно составляет 8 кг. Всем, кто тяжелее, придется довольствоваться багажным отделением. При этом нужно иметь в виду, что вес кота будет учитываться вместе с весом контейнера — переноски и всего его содержимого!

Не пытайтесь специально занижать вес любимца: такое «мошенничество» приведет лишь к тому, что вам откажут в регистрации на рейс.

Таким требованиям соответствуют далеко не все домашние кошки, а перелет в багажном отделении — огромный стресс даже для самого бесстрашного кота, да и сотрудники аэропортов зачастую не больно-то церемонятся с живым грузом, поэтому, если есть такая возможность, лучше 10 раз подумать, не оставить ли хвостатого дома под надежным присмотром.

Есть и хорошая новость: при перевозке кошек не имеет значение порода, тогда как в случае с собаками перевозчики часто отказывают в перевозке брахицефалов (к ним относятся, например, мопсы, французские бульдоги, боксеры, брюссельские гриффоны, бордосские доги и т.п.).

Совершеннолетний сопровождающий

Кошку в компании ребенка на борт никто не пустит.

Правильная переноска

Еще на этапе планирования поездки купите специальный контейнер с твердыми стенками и полом. Если ваша любимица отличается миниатюрными размерами и полетит с вами в салоне, можете ограничиться мягкой сумкой на молнии, предназначенной для перевозки животных. Весь полет кот должен находиться внутри, а переноска — у вас на коленях. Доставать животное не разрешается, хотя и тут по договоренности со стюардами и другими пассажирами возможны исключения.

Перед покупкой клетки обязательно уточните в авиакомпании допустимые размеры переноски, принятые для контейнеров такого типа.

На дно переноски рекомендуется положить впитывающую пеленку на случай, если животное из-за пережитого стресса не дотерпит до встречи с лотком или его укачает. Ее можно приклеить на двусторонний скотч, чтобы покрытие не сбивалось. Сверху рекомендуется положить взятое из дома мягкое одеяло. Знакомый запах поможет кошке чувствовать себя более уверенно.

На одну из внешних стенок крепят стикер с информацией о животном, которую при путешествиях за границу дублируют на английском языке.

Перевозка кота — платная услуга. Стоимость лучше уточнять у перевозчика, а доплатить за четвероногого попутчика можно при оплате билета или уже в аэропорту.

Могут ли отказать в перевозке кошки на самолете?

На данный вопрос Екатерина Антонова отвечает утвердительно и перечисляет следующие пункты, которые могут стать причиной для отказа в транспортировке питомца:

на данный рейс уже зарегистрировано максимально возможное количество животных;

на борту нет отапливаемого багажного отделения;

в страну прилета запрещено ввозить животных;

транспортировка кошки не была должным образом согласована и подтверждена;

были предоставлены ложные сведения о весе животного;

у владельца нет документов, подтверждающих состояние здоровья питомца и наличие у него прививок и чипа (для международных рейсов);

контейнер для перевозки не соответствует принятым в авиакомпании требованиям;

транспортировка не была оплачена.

Какие действия предпринять, если кошка потерялась или была травмирована во время транспортировки в багажном отделении

Екатерина Антонова напоминает, что вся ответственность за жизнь и здоровье питомца лежит на его хозяине! При этом авиакомпания не обязана отвечать за травмы, потерю, причинение вреда здоровью или гибель животного, если ему было отказано в пересечении границы страны, за исключением случаев, когда перевозчик намеренно совершил незаконные действия либо допустил халатность в работе.

Важно! Сотрудники авиакомпании не обязаны каким бы то ни было образом следить или осуществлять уход за четвероногими пассажирами, в том числе кормить и поить их.

Если случилась беда, адвокат рекомендует действовать следующим образом:

обратитесь на стойку Lost&Found, сообщите о возникшей проблеме и получите соответствующую справку;

вызывать полицию не нужно, кроме ситуаций, когда сотрудники аэропорта игнорируют ваше обращение;

если кошка травмировалась, этот факт следует зафиксировать в ветеринарной клинике;

следующим шагом направьте досудебную претензию перевозчику;

если ответа не последует или он вас не удовлетворит — обращайтесь в суд.

Перевозка кошек в поезде

Поезд — более долгий способ добраться из пункта в А в пункт Б, но в многом более комфортный как для животного, так и для его владельца. Вам без проблем разрешат взять с собой даже самого крупного и упитанного котика без каких-либо ограничений по весу. Согласно правилам РЖД, принятым в 2018 году, при транспортировке кошки в вагоне поезда по России от вас не потребуют никаких документов. Это не распространяется только на тех, кто перевозит зверей с целью продажи. Для путешествия за рубеж подготовьте все те же бумаги, что для самолета.

Главное, что нужно для перевозки кошки, — удобная переноска, в которой любимице будет спокойно и удобно.

Если вы по каким-то причинам не можете сопровождать питомца, а перевезти его надо, то клетка с котом поедет в багажном отделении, где о нем должным образом позаботится персонал.

Как подготовить кошку к путешествию на самолете или поезде: советы ветеринара

Дальняя дорога — серьезный стресс для любого животного. Кошки, равно как и собаки, переносят перелет по-разному — все зависит от состояния здоровья и темперамента самого питомца. Одни проспят весь полет, другие будут нервничать и метаться по клетке, третьих может укачать.

Заранее предугадать индивидуальную реакцию организма невозможно, поэтому большинство специалистов рекомендует не подвергать любимцев риску и оставить их дома в привычных условиях. Стресс от разлуки с любимым хозяином не идет ни в какое сравнение с перепадами давления на высоте, огромным количеством снующих туда-сюда людей и равнодушием грузчиков, не слишком церемонящихся с четвероногими пассажирами.

Если же ехать все равно придется, долг каждого владельца — как следует подготовить питомца к поездке и сделать ее максимально комфортной.

«От длительности перелета зависит очень многое, — предупредила ветеринар. — Вода должна быть в постоянном доступе. В сумку-переноску желательно положить любимую игрушку, чтобы отвлечь питомца от неприятного процесса. На кошку можно надеть ошейник с феромонами».

«Если кот очень нервничает, дайте ему успокоительные капли по весу. А вот от снотворного лучше отказаться, если нет предписания от врача», — добавила Казакова.

Что еще нужно, чтобы путешествие прошло гладко? Заядлые путешественники дают следующие советы:

последнее перед поездкой кормление должно состояться не менее чем за три часа до отправления;

в клетку положите взятую из дома мягкую подстилку и любимую игрушку;

если едете в поезде, время от времени выводите кота прогуляться по коридору на шлейке;

перед отъездом утомите кошку активными играми;

обязательно повесьте на ошейник адресник с вашим телефоном;

приучайте кошку к переноске заблаговременно: сажайте любимицу внутрь и пробуйте ездить в машине на небольшие расстояния;

возьмите с собой запас впитывающих пеленок и салфеток.

Доброго пути вам и вашему питомцу!