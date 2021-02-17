Астролог предостерегла от попыток резко менять жизнь в день квадрата Сатурна с Ураном

Профессиональный астролог Инна Любимова заявила ФАН, что в день квадрата Сатурна с Ураном, который наблюдается в среду, не рекомендовано кардинально менять свою жизнь.

Основатель Школы астрологии в эксклюзивном интервью дала пояснения по поводу одной из важных астрологических дат, и это противостояние является чуть ли не главным в году.

«Это очень важный и интересный момент, — отметила Любимова. — Уже само понятие «квадрат» говорит о том, что ситуация будет неблагоприятной. Сатурн отвечает за структуру власти, государственный строй и способы управления страной. Уран же говорит о желании крупных перемен. Эта планета всегда старается свергнуть устоявшиеся традиции».

По словам собеседницы ФАН, поскольку данные планеты встречаются друг с другом не в дружеской обстановке, каких-то позитивных моментов в это время ждать явно не стоит.

«Многие государства столкнутся с тем, что их особенности управления не будут приносить нужных результатов — от этого могут возникнуть сложности», — пояснила астролог.

Она также рассказала, что день 17 февраля приготовил для нас, жителей планеты Земля.

«Людям в этот период захочется чего-то нового, но я не рекомендую кардинально менять свою жизнь, — предупредила Любимова. — Сейчас вы можете заблуждаться в своих желаниях. Любую идею необходимо тщательно обдумать».

При этом не факт, что возможности, которые подкинет нам судьба, благоприятно скажутся на нашем будущем, заключила основатель Школы астрологов.

Точный квадрат Сатурна с Ураном будет влиять на нашу жизнь на протяжении довольно-таки длительного периода времени, и это событие случится в 2021 году еще дважды — 14 июня и 24 декабря.

Любопытно, что по другой версии этот «квадрат» позволит людям мечтать по-крупному и бежать за удачей, так как подобные возможности предоставятся.

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