Вековой юбилей автономии Дагестана отметят спортивными играми сенаторов и министров

Махачкала, 17 февраля. Сенаторы Совета Федерации и члены правительства Дагестана проведут товарищеские матчи по футболу и волейболу, сообщили ФАН в региональном Минспорте. В состав республиканской команды войдут члены кабинета министров и глава Федерации футбола Будун Будунов.

Как отметили в ведомстве, игры пройдут в рамках дней Дагестана в Совете Федерации и будут посвящены 100-летию образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР). Матчи состоятся в Москве в начале марта.

«Это будут товарищеские игры по волейболу и футболу. Пройдет по одной полноценной встрече. Например, планируется провести футбольный матч, состоящий из двух таймов по 40–45 минут каждый. Спортивные мероприятия пройдут 2 марта в Москве», – рассказал собеседник ФАН.

Он уточнил, что в состав дагестанской команды войдут руководители министерств. Также возможно участие бывшего профессионального футболиста и главы региональной футбольной федерации Будуна Будунова.

«От Дагестана сыграют руководители органов исполнительной власти – министры республиканского уровня. Кроме того, примут участие рядовые сотрудники министерств, также не исключено появление на поле председателя Федерации футбола Дагестана, экс-игрока «Анжи» Будуна Будунова», – сообщили в Минспорте.

Помимо махачкалинского «Анжи» Будун Будунов выступал за столичную «Москву», томскую «Томь» и грозненский «Терек». В 2008 году он завершил спортивную карьеру, после чего занял пост заместителя министра по физической культуре и спорту Дагестана и президента Футбольного союза республики. Позднее работал заместителем главы Хасавюртовского района, с 2019 года – председатель Федерации футбола РД.

Автономия Дагестана была провозглашена 13 ноября 1920 года, юридическое оформление ДАССР состоялось 20 января 1921 года решением Всероссийского центрального исполнительного комитета. В том же году была принята конституция республики.

Ранее ФАН сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил дагестанцев со 100-летием со дня образования ДАССР. Глава государства отметил, что республика по праву гордится именами своих выдающихся ученых, спортсменов и государственных деятелей.