Вагнер стал новым главой МИД Перу

Лима, 16 февраля. Эдвард Аллан Вагнер Тизон назначен новым главой Министерства иностранных дел Перу. Он стал шестым главой МИД с начала пандемии коронавируса 11 месяцев назад, отмечает издание El Deber.

Ahora | El presidente de la República, @FSagasti, toma juramento a Allan Wagner (@allanwagnert) como ministro de Relaciones Exteriores.#GabineteBermúdez

???? En vivo: https://t.co/2SiVX6DhRJ — Presidencia del Perú ???????? (@presidenciaperu) February 15, 2021

Бывшая глава МИД Элизабет Астете покинула пост на фоне скандала, связанного с внеочередной вакцинацией чиновников.

Премьер-министр Перу Виолета Бермудес заявила, что правительство рассчитывает, что Вагнер сможет обеспечить «прозрачность и добросовестность» в МИД.

Новый министр иностранных дел в интервью TV Perú сообщил, что согласился вернуться на эту должность по «особой просьбе президента Сагасти», который является его хорошим другом. Вагнер признался, что «не мог бросить страну» перед сложными обстоятельствами, с которыми она столкнулась.

«Нужно провести расследование, чтобы узнать, почему чиновники привились вне очереди. Нужно обеспечить абсолютную прозрачность и подотчетность перед гражданами. Этим я займусь лично», — объявил Вагнер.

Заслуженный дипломат, Вагнер занимает пост главы МИД Перу уже в третий раз: он был министром в 1985–1988 годах при президенте Алане Гарсии и в 2002–2003 годах при правительстве Алехандро Толедо. Также он был министром обороны в 2006–2008 годах при Гарсии и представителем Перу в Международном суде по делу в отношении морских границ с Чили в 2014 году.

???? Conoce la hoja de vida de Edward Allan Wagner Tizón, quien asume, desde hoy y por tercera vez, el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. pic.twitter.com/imuFowwbsc — Consejo de Ministros (@pcmperu) February 15, 2021

Предшественница Вагнера Элизабет Астете ушла в отставку из-за скандала, связанного с вакцинацией чиновников. Она подтвердила, что была среди госслужащих, которые тайно привились вакциной от COVID-19.

«Я представила президенту свое заявление об отставке с поста министра иностранных дел Перу», — сказала Астете на своей странице в Twitter.

Астете сообщила, что вакцинация вне очереди и злоупотребление своим положением было «большой ошибкой» и что она не будет получать вторую дозу вакцины.

La canciller de Perú, Elizabeth Astete, se convirtió en la segunda ministra de ese país que sale del cargo como consecuencia del escándalo por haberse vacunado contra el COVID-19 de manera anticipada, abusando del privilegio de su cargo.https://t.co/5gI6WjN6zu pic.twitter.com/eSdY0qfrzq — El Espectador Video (@EspectadorVideo) February 16, 2021

15 февраля в Перу разразился коррупционный скандал по поводу;тайной внеочередной вакцинации от COVID-19 около 500 госслужащих. Среди привившихся был и бывший президент Мартин Вискарра, который получил вакцину еще в октябре. По мнению Сагасти, эти люди должны понести ответственность «перед правосудием или перед иными инстанциями».