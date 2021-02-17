Ритейлеры жестко раскритиковали запрет крепкого алкоголя в супермаркетах РФ



Санкт-Петербург, 17 февраля. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев выступил с предложением перенести продажу алкогольных напитков, крепость которых превышает 15%, в специализированные магазины. Является ли целесообразным запрет торговли крепким алкоголем в супермаркетах, рассказал член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, консультант по розничной торговле Сергей Илюха в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Для покупателей магазины нужны, чтобы удовлетворять личные потребности в необходимой продукции. Покупателю должно быть удобно. А тут депутаты решили сделать непонятно кому хорошо. Покупателю точно будет плохо. Этот закон предложил антинародный депутат», — заявил Сергей Илюха.

Эксперт отметил, что при запрете крепкого алкоголя в супермаркетах, «россияне пить меньше не станут». Он подчеркнул, что лицензия на водку и сигареты — это дополнительные моменты, которые делают экономическую модель магазина более или менее выгодной. То есть, когда был введен запрет продажи алкоголя и сигарет в ларьках, они моментально закрылись. Поэтому, чем больше магазин, тем существеннее там будет доля алкоголя, объяснил специалист.

Ранее ФАН сообщал, что Роспотребнадзор провел исследование и дал советы по выбору качественного алкоголя. По словам экспертов, необходимо помнить, что у магазина должна быть лицензия на продажу алкогольной продукции.