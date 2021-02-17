Россия отвергла ультиматум Запада по Донбассу с ужасающими последствиями для Украины

Украинская сторона завела в тупик переговоры о мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Страны Европы из гарантов мирных договоренностей стали участником конфликта, безоговорочно приняв сторону Украины. Ставка Киева на силовой вариант решения проблемы Донбасса грозит эскалацией ситуации на линии соприкосновения.

В свою очередь, Россия отвергла язык ультиматумов, а также предупредила Киев и Европу о своей готовности к любому развитию событий.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший текущую ситуацию вокруг «Минска-2».

«Там это записано!..»

15 февраля около 8 утра в Горловке в собственном автомобиле был подорван командир батальона Народной милиции ЛНР. Комбат подвозил в школу свою дочь. К счастью, и офицер, и девочка остались живы.

Этот теракт стал еще одним свидетельством продолжающейся разморозки конфликта в Донбассе со стороны Киева.

Между тем 12 февраля исполнилось ровно шесть лет с момента подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, также известных как «Минск-2». Судя по инциденту 15 февраля в Горловке и все чаще возникающих перестрелках на линии соприкосновения сторон в Донбассе, Минские соглашения мир в Донбасс так и не принесли. Более того, «Минск-2» к середине февраля 2021 года зашел в откровенный тупик.

Заседание Совбеза ООН 12 февраля, состоявшееся по инициативе Москвы с целью обсуждения положения в Донбассе, продемонстрировало резкое изменение позиций ведущих европейских стран. Германия и Франция при полной поддержке США обвинили Россию в эскалации конфликта на юго-востоке Украины, а также неисполнении Минских соглашений. И это при том, что РФ не является участницей конфликта в Донбассе!

На минуточку, за все шесть лет гражданской войны на Украины миссия ОБСЕ ни разу не зафиксировала каких-либо следов присутствия в Донбассе Вооруженных сил РФ. Эту «мелочь» США и европейские державы проигнорировали, потребовав от России фактически в ультимативной форме «сдать» Донбасс — именно это теперь на Западе договорились считать выполнением «Минска-2». Со стороны Запада даже зазвучали угрозы о введении следующего пакета секторальных санкций в отношении российской экономики.

Вспомним также истерические требования со стороны европартнеров немедленно освободить «оппозиционера» Алексея Навального — тут Европа продемонстрировала небывалый уровень политического шантажа и вмешательства во внутренние дела РФ.

Если проанализировать поведение европейцев в ООН и в истории с Навальным, то становится понятно, что Старый Свет перестал быть гарантом «Минска-2». Вместо этого он сам превратился в участника конфликта в Донбассе на стороне Украины. Ну а как еще можно расценить поведение ЕС, потребовавшего от России немедленно прекратить поддержку Донецка и Луганска и «сдать» территорию Донбасса Украине?..

Кроме того, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Париж и Берлин заявили о поддержке плана Киева свести обсуждение проблемы Донбасса к формату Нормандской четверки, при этом игнорируя положения Минского формата, и в первую очередь признание ДНР и ЛНР легитимными сторонами соглашений.

«Париж и Берлин беспрекословно требуют от нас решать все вопросы только в Нормандском формате, то есть без Донбасса. И на наше замечание о том, что в Минских договоренностях контактная группа должна решать вопросы напрямую между Киевом, Донецком и Луганском — там это записано! — нам отвечают: ну, это у нее (Трехсторонней контактной группы. — Прим. ФАН) вспомогательная роль, мы будем все решать в Нормандском формате, а им потом спускать готовые решения», — прокомментировал Сергей Лавров действия европейских партнеров.

Как «вылечить» «опухоль»

Ситуация вокруг России и Донбасса начала накаляться с начала 2021 года.

17 января из Германии в РФ вернулся и был задержан в связи с нарушениями испытательного срока по делу «Ив Роше», а также объявлением его в розыск Навальный. Это событие сразу вызвало волну нападок на Москву со стороны официальных представителей США и ЕС.

21 января глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук спровоцировал конфликт с российской стороной. Его предметом стала попытка Кравчука перевести формат дорожной карты по Донбассу в сферу работы минской четверки, что противоречит Минским договоренностям. Когда же экс-президенту Украины указали на данный нюанс, он выдал спич о необходимости скорейшего расширения антироссийских санкций.

Этим, впрочем, список «подвигов» Кравчука не исчерпывался.

Осенью прошлого года народные республики Донбасса предоставили на обсуждение вариант дорожной карты, основанный на положениях Минских соглашений. Кравчук в ответ «выкатил» свой вариант документа который полностью игнорировал, а где-то и противоречил «Минску-2».

В качестве своеобразной «вишенки на торте» министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий», заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что обязательным условием выполнения Минских соглашений является «самороспуск» ДНР и ЛНР.

Параллельно Украина вынесла на рассмотрение Нормандской четверки еще один сценарий урегулирования в Донбассе, который отличается от «плана Кравчука», поданного в ноябре. После этого фортеля конференция советников глав четверки, ранее намеченная на 22 января, была отменена. Видимо, стороны не договорились о том, какую дорожную карту положить в основу обсуждений и на какой площадке ее вообще обсуждать.

Чтобы всем стало еще веселее, Кравчук сорвал процесс освобождения четырех украинок, осужденных в ДНР за шпионаж. Естественно, сделал это Леонид Макарович не по своей инициативе, а по указке из Киева, который тут же возложил ответственность за случившееся… угадайте, на кого? Правильно — на «донбасских сепаратистов» и Москву.

Пока Кравчук старательно торпедировал в ТКГ любой шаг в сторону мира, украинские госструктуры опубликовали пакет документов, которые должны были регламентировать жизнь в Донбассе после возвращения региона под контроль Украины. Чтобы узнать, какие «подарки» приготовил Киев населению республик, заглянем в законопроект министерства «по делам оккупированных территорий». Согласно документу, граждан «бывших ДНР и ЛНР» ожидает поражение в гражданских правах, «особый правовой режим» (то есть приостановка в Донбассе действия украинских законов), люстрации, а также репрессии в отношении всех, кто как-либо сотрудничал с администрациями республик.

Исходя из формулировок законопроекта, можно предположить, что в Донецке и Луганске будут уволены абсолютно все полицейские, судьи и прокуроры, которые, к слову, сейчас на 99% состоят из местных жителей. Это означает, что силовую вертикаль Донбасса Киев планирует заполнить выходцами из более послушных постмайданному режиму украинских городов или регионов. Отдельно оговаривается возможность нахождения в Донбассе вооруженного иностранного «миротворческого» контингента, а также зарубежных управленцев.

Кроме того, документ предписывает «возвращенным» Киеву территориям отмечать «день памяти жертв вооруженной агрессии РФ», а также снести все памятные доски и памятники, подпадающие под закон о декоммунизации либо установленные в ходе «оккупации». Одновременно в Донбассе вводится тотальная украинизация, а любая автономия местных церквей ликвидируется.

Уже упоминавшийся выше Алексей Резников, являющийся одним из авторов и идеологов законопроекта, красноречиво сравнил территорию неподконтрольной Киеву части Донбасса с «опухолью». «Лечить» ее он собирается всеми доступными способами — вплоть до массовой деиндустриализации региона и превращения местных жителей в унтерменшей.

Думается, после такого странно было бы задаваться вопросом, почему в Донецке и Луганске не горят желанием вернуться под жовто-блакитный флаг.

«Донбасс мы не бросим»

Как видим, Киев сделал все возможное, чтобы заблокировать любую возможность мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заведя ситуацию в тупик абсолютно по всем направлениям. После чего пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович анонсировал возобновление в Донбассе «ближе к лету» масштабных боевых действий, уже привычно возложив вину за это на Россию. Это было бы очень смешно, если б не было так печально.

Одновременно из риторики президента Украины Владимира Зеленского полностью исчезла повестка мира. Бывший шоумен стал абсолютно нерукопожатной для Москвы фигурой, поскольку от разговоров о примирении в Донбассе как о почти свершившемся факте на заре своего президентства он перешел к тиражированию тезисов имени предыдущего президента «незалежной» Петра Порошенко, посвященных восхвалению «сильных ВСУ, готовых дать отпор российской агрессии».

Эту трансформацию «пан Зе» продемонстрировал во время своего недавнего визита в Донбасс в компании послов стран G7. Эту же позицию закрепил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заявивший, что Минские соглашения, мол, практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.

Взяв на вооружение антироссийскую риторику Порошенко, Зеленский одновременно, при молчаливом согласии ЕС и полной поддержке США, развязал невиданную по масштабу и нарушениям закона репрессивную кампанию в отношении любых украинских политических сил, призывающих в мирному разрешению конфликта в Донбассе. Здесь логика Зеленского очевидна — прикрыть «войной с Россией» все более усугубляющиеся экономические проблемы «незалежной», обнищание украинского населения и растущий социальный протест. Теперь любая критика Зеленского на Украине немедленно объявляется «делом рук Москвы»…

Разворот Украины в сторону возможного силового сценария в Донбассе российская сторона отметила еще в конце прошлого года. Глава делегации РФ в ТКГ Борис Грызлов прямо заявил, что Украина ведет ситуацию к новой войне.

«Очень серьезной проблемой по-прежнему остается нежелание властей Украины отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска. Даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса. И публичные заявления, и линия поведения официального Киева остаются агрессивными и абсолютно безответственными. В том, что киевская власть так начинает новый год, нет ничего хорошего для граждан Украины», — заявил Грызлов.

Происходящее внутри Украины и за ее пределами говорит в пользу того, что «незалежная» и западные державы во главе с США решили пойти на обострение, разыграв карту Донбасса как инструмент давления на Россию. Еще раз зафиксируем важный момент: Франция и Германия при этом де-факто лишились статуса международных посредников в деле урегулирования конфликта в Донбассе и приняли сторону Украины.

В ответ на действия Киева, Вашингтона, Парижа и Берлина Москва заявила, что возвращения Донбасса под контроль постмайданного режима на условиях Украины и западных держав не будет. Также Россия отвергла попытки ликвидации Минского формата в пользу Нормандского формата. Москва даже ужесточила свою позицию по Минским соглашениям.

Среди прочего, Сергей Лавров объявил, что кроме «Минска-2» у России с Украиной сейчас других тем для диалога нет. И если не будет выполняться «Минск» — что ж, значит не будет и диалога. Точку в этом вопросе поставил президент России Владимир Путин, заявивший на встрече с редакторами СМИ, что Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что.

Время уступок прошло

Молчаливое одобрение Европы противозаконного решения Зеленского о закрытии оппозиционных каналов, множащиеся нападения украинских радикалов на журналистов, репрессии со стороны СБУ, небывалая по масштабу зачистка политического и общественного пространства Украины, активное муссирование идей о силовом «умиротворении» Донецка и Луганска, увеличение числа обстрелов со стороны ВСУ на линии соприкосновения — все это свидетельствует о стремлении Киева окончательно разморозить конфликт в Донбассе.

Зачем это нужно Зеленскому, мы уже говорили. Но зачем это понадобилось Западу? Чтобы использовать в любой момент готовый «взорваться» Донбасс для шантажа Москвы и давления на нее. Мол, или вы выполняете наши условия, или Киев начнет реализовывать в Донбассе силовой сценарий.

В свою очередь России нужна сбалансированная Украина, где Донбасс со своим особым статусом будет уравновешивать разрушительную доктрину радикального национализма, а также упрочит внеблоковый статус страны. Эта позиция закреплена в «Минске-2», положения которого Россия, в ответ на ультиматумы Украины и ЕС, обозначила единственной темой возможного возобновления переговоров.

Параллельно Россия продемонстрировала Европе и Украине реальный сценарий, к которому может привести попытки военного реванша в Донбассе. На прошедшем в Донецке интеграционном форуме состоялась презентация доктрины «Русский Донбасс», основой которой выступает идея создания альтернативного Киеву политического образования в составе восточных и центральных областей «незалежной» с преимущественно русскоязычным населением. Имеются в виду Одесская, Херсонская, Николаевская, Харьковская, Запорожская и ряд других областей, составляющих основу промышленного потенциала Украины.

Таким образом, Россия на украинском поле готова к любому повышению ставок. Причем эту готовность Москва проявила на всех уровнях: от дипломатического до военного. Время джентльменских уступок прошло, Россия ясно дала понять, что не приемлет язык ультиматумов и угроз. Теперь любые агрессивные действия Украины в Донбассе могут стать триггером событий, которые кардинально перекроят карту самой «незалежной» в, скажем так, не совсем желательную для Киева сторону. И в Москве, как можно понять из форума в Донбассе, уже потихоньку готовят новые карты Украины.

Хочется надеяться, что «пан Зе» это понимает и помнит предупреждение президента России, что любая попытка крупного наступления ВСУ в Донбассе закончится «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом».

Подведем итог. Шестая годовщина Минских соглашений ознаменовала собой тупик мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Переговоры в этот тупик сознательно завела украинская сторона. Страны Европы из гарантов мирных договоренностей превратились в участников конфликта, безоговорочно приняв сторону Украины. Ставка Киева на силовой вариант решения «донбасской проблемы» грозит резкой эскалацией ситуации на линии соприкосновения. Россия отвергла язык ультиматумов, а также предупредила Киев и Европу о своей готовности к любому развитию событий. В том числе — и к резкому повышению ставок.