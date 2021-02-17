Молодые россияне творят историю и переворачивают мировой теннис с ног на голову

Мы дождались! Российский мужской теннис возрождается и переносит нас в конец нулевых, когда миру диктовали условия Марат Сафин и Евгений Кафельников. Еще пару лет назад будущее мужского тенниса представлялось туманным и безнадежным. Бессменные лидеры, выдающиеся Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, не молодеют, а перспективной молодежи, которая могла бы встать на одну ступень с легендами, не было и близко. С уходом великой тройки, казалось, мировой теннис осиротеет на долгие годы, но, похоже, это не так. Молодые россияне готовы сменить неустанных, но уже сильно постаревших лидеров. В последние годы наши спортсмены значительно упрочили свои позиции и закрепились в элите. Начало 2021 года — особенное. Впервые в истории сразу три российских теннисиста сразились в ¼ финала на одном из четырех турнирах «Большого шлема» — престижном Australian Open, в полуфинал которого вышли сразу двое.

Даниил Медведев впервые в своей карьере поднялся на третье место мирового рейтинга. Этому поспособствовала победа в четвертьфинале Australian Open над еще одним перспективным россиянином Андреем Рублевым (7:5, 6:3, 6:2), который до встречи с Медведевым не отдал в Австралии своим соперникам ни одного сета.

Матч ожидался тяжелым: и Медведев, и Рублев подошли к турниру «Большого шлема» в отличной форме. В конце 2020-го перед Даниилом не устояли лучшие теннисисты планеты — серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. Восьмая ракетка мира Андрей Рублев — самый рейтинговый теннисист ATP, никогда не игравший в полуфиналах турниров «Большого шлема».

С виду победа Медведева кажется легкой прогулкой для него, но не все так просто. После матча Даниилу потребовалась помощь физиотерапевта из-за судороги в левой ноге. В послематчевом интервью россиянин признался, что такое с ним случилось впервые. Перед последним геймом, по словам Даниила, его «вырубило». Теннисист не мог пошевелить ногой, но, мужественно дотерпев до конца встречи, Медведев даже не подал вида.

«Я знал, что, если проиграю гейм, он это увидит. Рад, что выиграл тот гейм», — сказал Медведев после матча.

Медведев также рассказал про тяжелые условия в Австралии, где теннисистам приходится играть многочасовые матчи при знойных +40 градусах. Спортсмен признался, что каждый розыгрыш давался ему не легко — было тяжело дышать как ему, так и его вымотанному сопернику.

«Мы давно знакомы. Я знаю, как нейтрализовать его потрясающие мощные удары. Это один из лучших моих матчей, проведенных в Австралии. Андрей играл невероятно, но я победил в трех сетах, даже без тай-брейков. Очень доволен», — сказал Даниил.

Медведев оценил успехи российского тенниса на Australian Open, отметив, что очень рад высоким результатам соотечественников. Он надеется, что поклонники спорта в нашей стране будут больше внимания обращать на теннис и отдавать в специальные секции детей.

Даниил Медведев впервые поборется за финал на турнире в Австралии. В полуфинале Медведев встретится с победителем встречи Рафы Надаля и Стефана Циципаса. 34-летний Надаль занимает второе место в мировом рейтинге, уступая только Новаку Джоковичу. Грек Циципас находится на пятой строчке рейтинга ATP. Путь к финалу у Даниила, несомненно, будет очень сложным. Еще один россиянин Аслан Карацев днем ранее сенсационно стал первым полуфиналистом чемпионата Австралии, обыграв в четырех сетах болгарина Григора Димитрова. Карацев находится лишь на 114 месте в рейтинге Теннисной ассоциации. Если оба россиянина смогут одолеть своих противников в полуфиналах, то впервые в истории на Australian Open состоится российский финал в мужском турнире.

Ранее Федеральное агентство новостей подводило спортивные итоги года, рассказывая о доминировании россиян и в мужском теннисе. Спортсменом 2020 года стал Даниил Медведев, который завершил год победой на Итоговом чемпионате в Лондоне. Он обыграл лучших теннисистов планеты: первую ракетку мира — серба Новака Джоковича и второго в мировом рейтинге — легендарного испанца Рафаэля Надаля. 24-летний Медведев принес России первый за 11 лет титул в мужском теннисе на престижных соревнованиях и стал первым игроком в истории, который в ATP Finals одолел первых трех номеров мирового рейтинга.