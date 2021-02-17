Врач рассказала, какие продукты помогут вам чувствовать себя увереннее и счастливее

Не зря говорят: «Мы — это то, что мы едим». В наше время существует множество диет, которые позволяют не только привести себя в форму, но и восстановить свое здоровье изнутри.

Порой человеку не хватает уверенности в себе, а это может означать, что в его организме существует нехватка дофамина. Именно он отвечает за психоэмоциональное состояние человека. От его концентрации зависит режим функционирования сердца и нервных клеток. Также от этого гормона зависит наше восприятие положительных эмоций. Когда его не хватает, то и человек чувствует себя несчастным и неуверенным.

В беседе с кандидатом медицинских наук, руководителем Центра формирования здорового образа жизни Ириной Добрецовой корреспондент ФАН узнал, какие продукты могут восстановить этот баланс.

«Шоколад может поднять нам в крови дофамин, но мы должны предупредить тех людей, у которых есть ожирение, что в больших количествах его употреблять не рекомендуется. Допустимая доза — это примерно 28-30 граммов, примерно 8 таких долек. Эта рекомендация именно для тех, кто имеет среднюю физическую активность», — рассказала врач.

Также Ирина Добрецова посоветовала употреблять какао, даже несмотря на то, что сейчас оно менее популярно среди всех напитков. Благодаря большому количеству магния в какао оно помогает нам повышать в крови дофамин.

«Одна или две кружки какао в день, и через месяц вы заметите, как у вас улучшится мыслительная активность», — подчеркнула эксперт.

Врач также рассказала, как могут повысить дофамины разноцветные фрукты.

«Нужно съедать по три разноцветных фрукта в день. Например, это могут быть яблоко, банан, гранат. Тем самым вы улучшите себе настроение на 30%. Завтрак также может хорошо сказаться на вашем настроении, особенно, если он будет плотным», - добавила собеседница ФАН.

Для того, чтобы дофамин был в норме, необходимо употреблять продукты, в которые входит магний. На синтетический магний мы тратим деньги, и он не очень хорошо усваивается в организме. Альтернативой магнию в таблетках могут быть бобы и миндаль, отмечает Ирина Добрецова.