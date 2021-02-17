Грузовик упал с моста в Томской области, водитель погиб

Томск, 17 февраля. Водитель грузового автомобиля погиб после падения с моста в Томской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Во вторник вечером на 47 километре автодороги Большедорохово – Тегульдет автомобиль с полуприцепом «MAN», под управлением 45-летнего водителя совершил наезд на мостовое барьерное ограждение, после чего упал в реку. Отмечается, что человек погиб на месте происшествия. Причина происшествия выясняется.

Ранее ФАН сообщал, что в Иркутской области произошло массовое ДТП. В результате происшествия погибло пять человек.