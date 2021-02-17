Премьер Ливии Дабиба назвал приоритетные задачи Правительства национального единства

Триполи, 17 февраля. Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Халид Дабиба выступил перед Высшим государственным советом (ВГС) страны.

Во время брифинга он озвучил приоритетные задачи, которые стоят перед временным исполнительным органом. В первую очередь необходимо наладить сотрудничество между властями Триполитании, Киренаики и Феццана.

«Важно прийти к примирению между Востоком, Западом и Югом и провести всенародные выборы в срок», — говорится в сообщении премьер-министра в официальном Twitter-аккаунте.

أهم المواضيع التي أشرنا إليها خلال إحاطتنا أمام المجلس الأعلى للدولة: أهمية التعاون بين الجميع لتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات في موعدها، الجهود المبذولة لتوفير لقاح كورونا والوعود التي تحصلنا عليها من دول صديقة في هذا الشأن، و تبني سياسة خارجية تعيد مكانة الدولة واحترامها. pic.twitter.com/TtGBVQtMKV — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 16, 2021

Абд аль-Халид Дабиба указал на необходимость закупки вакцин против COVID-19 для граждан Ливии. ПНЕ обязано разрешить кризис в сфере здравоохранения в кратчайшие сроки.

В заключение своей речи премьер уточнил, что временная исполнительная власть должна принять единую внешнюю политику для восстановления статуса государства и продолжить налаживание дружественных отношений с соседними державами.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж сложил полномочия и покинул страну.