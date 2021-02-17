Число дагестанцев на фондовой бирже за неполный год выросло на 80%

Махачкала, 17 февраля. Число индивидуальных инвестиционных счетов, открытых жителями Дагестана за неполный 2020 год, выросло на 80% и превысило 20 тысяч, сообщили журналистам в республиканском отделении Национального банка. Как выяснил ФАН, резкое увеличение этого показателя связано с денежно-кредитной политикой Центробанка.

По данным регионального отделения Нацбанка, к началу текущего года дагестанцы открыли более 20 тысяч инвестиционных счетов. Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа этот показатель выше только на Ставрополье.

«Число индивидуальных инвестиционных счетов, открытых жителями республики на начало 2021 года, составило свыше 20 тысяч. Рост по сравнению с апрелем 2020 года – более 80%. Дагестан находится на втором месте в СКФО после Ставропольского края по этому показателю», – отметили в пресс-службе отделения.

В беседе с корреспондентом ФАН экономист Иса Рашкуев объяснил, что причиной резкого увеличения числа игроков на фондовой бирже является снижение ключевой ставки Банка России. Регулятор был вынужден пойти на такие меры в условиях пандемии коронавируса, что привело к оттоку средств граждан с банковских депозитов.

«В течение всего 2020 года Центробанк снижал ключевую ставку, чтобы оживить экономику в период локдауна. Это должно было снизить стоимость кредитов, но одновременно привело к уменьшению процентных ставок на депозитах в банках. Вкладчикам стало невыгодно держать в них деньги под низкие проценты, поэтому они стали выводить их и открывать инвестиционные счета», – сказал собеседник ФАН.

При этом Рашкуев обратил внимание на то, что вложения в ценные бумаги намного рискованнее банковских счетов. Биржевые операции могут быть более доходными, но необходимо учитывать риски и стараться избегать сложных инструментов.

«Индивидуальный инвестиционный счет, конечно, позволяет приумножить средства, но относиться к вложению денег на фондовом рынке нужно ответственно, нельзя забывать о рисках», – отметил экономист.

В 2020 году ключевая ставка Центробанка России была снижена с 6,25% до 4,25% и стала самой низкой за всю историю. На последнем заседании совета директоров регулятора, прошедшем 12 февраля, было принято решение оставить ставку неизменной уже в четвертый раз подряд. Центробанк перешел к смягчению денежно-кредитной политики на фоне пандемии коронавируса с целью стимулировать экономическую активность в стране.

В конце прошлого года для защиты прав начинающих инвесторов Банк России запретил им использовать сложные финансовые продукты. В регуляторе предупредили, что инвестиции на бирже не защищены системой страхования вкладов, их доходность не гарантирована.

В начале февраля президент России Владимир Путин заявил о необходимости защитить инвестиции граждан на фондовым рынке. Он поручил ответственным структурам проработать соответствующие механизмы.

Ранее ФАН сообщал, что уровень инфляции в Дагестане в 2021 году не претерпит существенных изменений по сравнению с 2020 годом и составит 4,6%. В прошлом году рост цен в республике оказался самым высоким среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа.