США нечего предложить Германии в вопросе «Северного потока — 2»

Бизнес США в Европе впоследствии может поплатиться за недальновидность властей страны — Евросоюз ранее рассматривал возможность санкций против американских предпринимателей в ответ на преследование европейских компаний. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Переговоры с Берлином

Администрация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает вопрос введения санкций в связи с проектом «Северный поток — 2», она уже начала переговоры с Берлином по этому поводу. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

Вашингтон и Берлин ведут переговоры о санкциях «против компаний, вовлеченных в строительство «Северного потока — 2». По информации издания, у администрации Байдена наступает крайний срок, когда она должна предоставить список предприятий, которые могут попасть под ограничительные меры.

Вопрос санкций

Как отметила Наталья Мильчакова, пока никакой официальной информации о том, что администрация Байдена ведет переговоры с администрацией Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2», нет. Эта новость появилась всего лишь в одной американской газете со ссылкой на анонимные источники. Более того, в немецкой прессе несколько дней назад исключалась возможность переговоров с США по «Северному потоку — 2» как минимум до тех пор, пока не будет полностью завершено формирование администрации нового американского президента.

«Вероятность, что такие переговоры действительно состоятся, представляется крайне небольшой по нескольким причинам. Во-первых, речь идет о международном проекте, в котором участвует исключительно частный европейский бизнес, причем не только из Германии, поэтому было бы странным проведение таких переговоров со стороны администрации США только с Германией, проигнорировав коммерческих интересы предприятий других стран, а также, разумеется, России. Во-вторых, если в США рассматривают этот проект как общеевропейский, то администрации Байдена было бы логично общаться на эту тему не с Берлином, а с Брюсселем, с чиновниками ЕС», — пояснила Наталья Мильчакова.

Но, заметила эксперт, в Евросоюзе уже отвергли возможность каких-либо переговоров с США на эту тему, заявив, что это негосударственный проект, в который официальный Брюссель не может и не собирается вмешиваться. В-третьих, канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее предлагала Дональду Трампу в телефонном разговоре учесть коммерческие интересы европейского и американского бизнеса, построив в Германии несколько терминалов для приема СПГ, в том числе Соединенных Штатов. И это в обмен на то, чтобы США оставили в покое «Северный поток — 2», но Трамп эту идею не поддержал.

«Наконец, непонятно, что на таких переговорах, если бы они состоялись, США могут предложить Германии конструктивного? Скорее всего, США опять начали бы угрожать Германии санкциями против немецкого бизнеса, и эти переговоры ни к чему не привели бы, а вот американский бизнес в Европе впоследствии мог бы поплатиться за недальновидность властей США — Евросоюз ранее рассматривал возможность санкций против американского бизнеса в ответ на преследование европейских компаний», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».