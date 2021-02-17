Зеленский с женой отдохнул в ОАЭ и получил шквал критики

После визита президента Украины Владимира Зеленского с супругой на Ближний Восток местные политологи высмеяли результаты этой поездки, в качестве которых Банковая выставила ворох «договоров о намерениях». Эксперты уверены: до нынешних ОАЭ Украине — как до Луны, а лидер страны ездил туда, чтобы развеяться и позавидовать арабам, передает корреспондент ФАН из Киева.
Действующий президент Украины нечасто ездит по миру, и причин для этого достаточно. Во-первых, у Зеленского нет дипломатического опыта, из-за чего он регулярно попадает в скандалы, находясь за границей. Наглядным примером такой «дипломатии» стал его визит в Соединенные Штаты в 2019-м. После поездки злые американские журналисты прозвали его «Моникой Зелински», а президент Дональд Трамп распорядился опубликовать телефонные разговоры с украинским коллегой.
Во-вторых, Украине банально нечего предложить своим зарубежным партнерам. Это президент России может ездить по миру, заключая миллиардные оружейные контракты и договоры на строительство АЭС. У Украины же Европа и Америка и так забирают все, что им нужно, за копейки или вовсе бесплатно. А страны третьего мира интересуются Украиной все меньше — ведь советские запасы оружия у нее практически закончились, а ничего нового она создать не в состоянии. Поэтому список иностранных визитов Зе более чем скромен.
На этом фоне его визит в Объединенные Арабские Эмираты подавали на Украине чуть ли не как дипломатический прорыв. Встречи с наследными принцами, посещение «арабского Лувра», улыбки и рукопожатия, а также озвученный самим Зеленским результат поездки — новые договоры и контракты на общую сумму в 3 млрд долларов. Казалось бы — дипломатический успех налицо. Но при внимательном рассмотрении оказалось, что большинство подписанных украинской делегацией договоренностей — пустые бумажки.
Подавляющее число подписанных документов — это «меморандумы о взаимопонимании» между украинскими ведомствами и арабскими частными фондами. Такие договоры заключены между Фондом госимущества Украины и инвестфондом Mubadala (о перспективных инвестпроектах и участии ОАЭ в приватизации госсобственности на Украине). Или между Минцифрой Украины и арабской Intelmax Management Consulting (о внедрении блокчейн-технологий в госуслуги).
Зеленский подписал некие «документы в области обороны» и «аграрный меморандум». Он предусматривает создание украинского агрохаба и трейдинговой компании для обеспечения продовольственной безопасности. В качестве «вишенки на торте» — «обсуждена возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций». Столь жалкий перечень документов вызвал бы улыбку даже у неопытного дипломата. А в уважающей себя стране после такого «результативного» визита главу МИД просто гнали бы взашей.
Но на Украине провластные СМИ трезвонят об «успешном визите президента», а независимые эксперты исходят сарказмом. Экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в Киеве, что все подписанные договоренности с ОАЭ — это пустышка. Он отметил, что «экономика арабских стран очень специфична, а поскольку Украина не арабская страна, то и сотрудничать с ОАЭ нам крайне сложно».
«Когда-то в 1990-х наши политики рассказывали, что теоретически можно покупать у ОАЭ нефть, но это тоже очень сложно по ряду причин. А так, по большому счету, у нас с ними нет точек соприкосновения. Мы сейчас поставляем в ОАЭ зерно, мясо, яйца, но для этого не нужен президент — все это и так продается. Стройматериалы, металл мы в ОАЭ тоже успешно продаем. Да, украинские строители могут поехать работать в ОАЭ, но в этом нет смысла — там есть еще более дешевая рабочая сила. То есть мы с Эмиратами и так нормально работаем, для этого президент мог туда не ездить. То, что он подписал, — это можно назвать «намерениями посотрудничать». При этом украинцы не могут инвестировать в ОАЭ, потому что арабы чужих на свой рынок не пускают», — пояснил экономист.
Все разговоры о контрактах в области «оборонки», по словам Охрименко, — это все больные фантазии.
«Эмираты сейчас покупают самое современное вооружение у США. Может ли Украина на этом фоне что-то предложить? Не может. И точка, — заявил эксперт. — Что касается аграрных инвестиций в страну, то покупать украинскую землю арабы не имеют права. Вообще, по законам ОАЭ им запрещено покупать землю в неарабских странах. Но там есть фонды, которые могут инвестировать деньги в агрокомпании. И те могут арендовать украинскую землю. Но это если и будет, то нескоро. Ведь рынок земли для юрлиц будет открыт только с 2024-го. И президент тут не нужен абсолютно, это легко решается на уровне бизнеса», — отметил он.
По словам главы Украинского аналитического центра, сам уровень ведения Зеленским переговоров с арабами показывает полную необразованность властей Украины во внешней политике.
«По этой причине те протоколы, которые он подписал, — это пустышка, ничего там не будет. Он просто съездил отдохнуть, развеяться, а ожидать каких-то результатов для страны нереально. Для того, чтобы было что-то реальное, ему в Китай надо ехать, а Зеленский поехал неизвестно куда», — резюмировал Охрименко.
Киевский политолог и дипломат Илия Куса признал, что давно не видел более странного президентского визита.
«Почему Зеленский решил ехать в Эмираты именно сейчас, остается неясным. Между ОАЭ и Украиной нет активных крупных проектов в энергетике, инфраструктуре или обороне. Наши отношения не являются стратегическими, а Украина — далеко не приоритет на международном радаре ОАЭ, — говорит эксперт. — По итогам визита стороны переподтвердили свою приверженность сохранению политического диалога, а также подписали меморандумы в разных сферах на общую сумму в 3 млрд долларов. «Укроборонпром» подписал свою пачку меморандумов на миллиард долларов. Но меморандум — это не договор, а, скорее, обмен мнениями по конкретному вопросу. Он не имеет той юридической важности и политического веса, как полноценное соглашение. То есть смысла в них — немного».
По мнению Кусы, «весомые итоги визита» президента — это обыкновенный пиар и имитация бурной деятельности.
«Странно выглядит центральная тема переговоров — продовольственная безопасность. Президент несколько раз подчеркнул, что «Украина готова оставаться гарантом продовольственной безопасности для ОАЭ и других стран региона». Но, если посмотреть на ситуацию в Эмиратах и на Украине, то помощь, скорее, нужна нам, а не шейхам. По итогам 2020-го Украина занимает 76-е из 113 мест в «Глобальном рейтинге продовольственной безопасности», а ОАЭ — 21-е. Они только за прошедший год поднялись в нем сразу на 10 позиций. О каких гарантиях говорил Зе в Абу-Даби? — задался вопросом эксперт. — Странно звучит и фраза, что «президент будет поддерживать украинский бизнес в ОАЭ». Почему надо поддерживать создание рабочих мест и бизнеса в ОАЭ, а не на Украине?»
Говоря о меморандумах с ОАЭ в «оборонке», Илия Куса отметил — по его информации, все соглашения с эмиратской стороной в сфере ВПК были подписаны еще в конце 2020-го, а тут о них заявили уже задним числом. Это выглядит как попытка оправдать поездку президента.
«На Ближнем Востоке визит президента Украины практически не заметили. Крупнейшие телеканалы Al-Jazeera, Al-Arabiya проигнорировали его приезд в Абу-Даби. Для арабов Украина — за пределами их повестки дня, а по ее восприятию они делятся на три группы. Первая считает Украину «вассалами США где-то в Европе». Вторая слышала стереотипы о «красивых женщинах» и «вкусной кухне». Третья помнит, что Украина — это бывший СССР, где-то возле России. Информационной политики на Ближнем Востоке у Украины нет, отсюда и соответствующее внимание. Вернее — его отсутствие», — уверен Куса.
Эксперт сообщил — отношения Украины и ОАЭ не имеют предметного подспорья. А Украина мало что может предложить Эмиратам, которые почти во всем ее обходят.
«По большому счету, сам визит выглядел как экскурсия, «визит зависти». Эмиратские шейхи хвастаются своими достижениями, знакомя чужестранцев из отсталых стран с современными технологиями и трендами. За последние 20 лет ОАЭ удалось совершить экономический и технологический скачок, который Украине даже не снился. Из-за этого воспринимать этот визит как нечто серьезное невозможно, — признал Куса. — Скорее всего, он был организован для президента просто потому, что больше ему поехать некуда. Зеленскому нужно было показать, что он рукопожатный, что его ждут, и что он решает во внешней политике. Это не удалось. В целом Эмираты и Украина — это две разные планеты, и нам до них — как до Луны. Именно поэтому визит Зеленского в Абу-Даби выглядел так грустно и пусто».