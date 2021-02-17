Зеленский с женой отдохнул в ОАЭ и получил шквал критики

После визита президента Украины Владимира Зеленского с супругой на Ближний Восток местные политологи высмеяли результаты этой поездки, в качестве которых Банковая выставила ворох «договоров о намерениях». Эксперты уверены: до нынешних ОАЭ Украине — как до Луны, а лидер страны ездил туда, чтобы развеяться и позавидовать арабам, передает корреспондент ФАН из Киева.

Действующий президент Украины нечасто ездит по миру, и причин для этого достаточно. Во-первых, у Зеленского нет дипломатического опыта, из-за чего он регулярно попадает в скандалы, находясь за границей. Наглядным примером такой «дипломатии» стал его визит в Соединенные Штаты в 2019-м. После поездки злые американские журналисты прозвали его «Моникой Зелински», а президент Дональд Трамп распорядился опубликовать телефонные разговоры с украинским коллегой.

Во-вторых, Украине банально нечего предложить своим зарубежным партнерам. Это президент России может ездить по миру, заключая миллиардные оружейные контракты и договоры на строительство АЭС. У Украины же Европа и Америка и так забирают все, что им нужно, за копейки или вовсе бесплатно. А страны третьего мира интересуются Украиной все меньше — ведь советские запасы оружия у нее практически закончились, а ничего нового она создать не в состоянии. Поэтому список иностранных визитов Зе более чем скромен.

На этом фоне его визит в Объединенные Арабские Эмираты подавали на Украине чуть ли не как дипломатический прорыв. Встречи с наследными принцами, посещение «арабского Лувра», улыбки и рукопожатия, а также озвученный самим Зеленским результат поездки — новые договоры и контракты на общую сумму в 3 млрд долларов. Казалось бы — дипломатический успех налицо. Но при внимательном рассмотрении оказалось, что большинство подписанных украинской делегацией договоренностей — пустые бумажки.

Подавляющее число подписанных документов — это «меморандумы о взаимопонимании» между украинскими ведомствами и арабскими частными фондами. Такие договоры заключены между Фондом госимущества Украины и инвестфондом Mubadala (о перспективных инвестпроектах и участии ОАЭ в приватизации госсобственности на Украине). Или между Минцифрой Украины и арабской Intelmax Management Consulting (о внедрении блокчейн-технологий в госуслуги).

Зеленский подписал некие «документы в области обороны» и «аграрный меморандум». Он предусматривает создание украинского агрохаба и трейдинговой компании для обеспечения продовольственной безопасности. В качестве «вишенки на торте» — «обсуждена возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций». Столь жалкий перечень документов вызвал бы улыбку даже у неопытного дипломата. А в уважающей себя стране после такого «результативного» визита главу МИД просто гнали бы взашей.

Но на Украине провластные СМИ трезвонят об «успешном визите президента», а независимые эксперты исходят сарказмом. Экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в Киеве, что все подписанные договоренности с ОАЭ — это пустышка. Он отметил, что «экономика арабских стран очень специфична, а поскольку Украина не арабская страна, то и сотрудничать с ОАЭ нам крайне сложно».

«Когда-то в 1990-х наши политики рассказывали, что теоретически можно покупать у ОАЭ нефть, но это тоже очень сложно по ряду причин. А так, по большому счету, у нас с ними нет точек соприкосновения. Мы сейчас поставляем в ОАЭ зерно, мясо, яйца, но для этого не нужен президент — все это и так продается. Стройматериалы, металл мы в ОАЭ тоже успешно продаем. Да, украинские строители могут поехать работать в ОАЭ, но в этом нет смысла — там есть еще более дешевая рабочая сила. То есть мы с Эмиратами и так нормально работаем, для этого президент мог туда не ездить. То, что он подписал, — это можно назвать «намерениями посотрудничать». При этом украинцы не могут инвестировать в ОАЭ, потому что арабы чужих на свой рынок не пускают», — пояснил экономист.

Все разговоры о контрактах в области «оборонки», по словам Охрименко, — это все больные фантазии.

«Эмираты сейчас покупают самое современное вооружение у США. Может ли Украина на этом фоне что-то предложить? Не может. И точка, — заявил эксперт. — Что касается аграрных инвестиций в страну, то покупать украинскую землю арабы не имеют права. Вообще, по законам ОАЭ им запрещено покупать землю в неарабских странах. Но там есть фонды, которые могут инвестировать деньги в агрокомпании. И те могут арендовать украинскую землю. Но это если и будет, то нескоро. Ведь рынок земли для юрлиц будет открыт только с 2024-го. И президент тут не нужен абсолютно, это легко решается на уровне бизнеса», — отметил он.

По словам главы Украинского аналитического центра, сам уровень ведения Зеленским переговоров с арабами показывает полную необразованность властей Украины во внешней политике.

«По этой причине те протоколы, которые он подписал, — это пустышка, ничего там не будет. Он просто съездил отдохнуть, развеяться, а ожидать каких-то результатов для страны нереально. Для того, чтобы было что-то реальное, ему в Китай надо ехать, а Зеленский поехал неизвестно куда», — резюмировал Охрименко.

Киевский политолог и дипломат Илия Куса признал, что давно не видел более странного президентского визита.

«Почему Зеленский решил ехать в Эмираты именно сейчас, остается неясным. Между ОАЭ и Украиной нет активных крупных проектов в энергетике, инфраструктуре или обороне. Наши отношения не являются стратегическими, а Украина — далеко не приоритет на международном радаре ОАЭ, — говорит эксперт. — По итогам визита стороны переподтвердили свою приверженность сохранению политического диалога, а также подписали меморандумы в разных сферах на общую сумму в 3 млрд долларов. «Укроборонпром» подписал свою пачку меморандумов на миллиард долларов. Но меморандум — это не договор, а, скорее, обмен мнениями по конкретному вопросу. Он не имеет той юридической важности и политического веса, как полноценное соглашение. То есть смысла в них — немного».

По мнению Кусы, «весомые итоги визита» президента — это обыкновенный пиар и имитация бурной деятельности.

«Странно выглядит центральная тема переговоров — продовольственная безопасность. Президент несколько раз подчеркнул, что «Украина готова оставаться гарантом продовольственной безопасности для ОАЭ и других стран региона». Но, если посмотреть на ситуацию в Эмиратах и на Украине, то помощь, скорее, нужна нам, а не шейхам. По итогам 2020-го Украина занимает 76-е из 113 мест в «Глобальном рейтинге продовольственной безопасности», а ОАЭ — 21-е. Они только за прошедший год поднялись в нем сразу на 10 позиций. О каких гарантиях говорил Зе в Абу-Даби? — задался вопросом эксперт. — Странно звучит и фраза, что «президент будет поддерживать украинский бизнес в ОАЭ». Почему надо поддерживать создание рабочих мест и бизнеса в ОАЭ, а не на Украине?»

Говоря о меморандумах с ОАЭ в «оборонке», Илия Куса отметил — по его информации, все соглашения с эмиратской стороной в сфере ВПК были подписаны еще в конце 2020-го, а тут о них заявили уже задним числом. Это выглядит как попытка оправдать поездку президента.

«На Ближнем Востоке визит президента Украины практически не заметили. Крупнейшие телеканалы Al-Jazeera, Al-Arabiya проигнорировали его приезд в Абу-Даби. Для арабов Украина — за пределами их повестки дня, а по ее восприятию они делятся на три группы. Первая считает Украину «вассалами США где-то в Европе». Вторая слышала стереотипы о «красивых женщинах» и «вкусной кухне». Третья помнит, что Украина — это бывший СССР, где-то возле России. Информационной политики на Ближнем Востоке у Украины нет, отсюда и соответствующее внимание. Вернее — его отсутствие», — уверен Куса.

Эксперт сообщил — отношения Украины и ОАЭ не имеют предметного подспорья. А Украина мало что может предложить Эмиратам, которые почти во всем ее обходят.