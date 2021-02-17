Несырьевой неэнергетический экспорт из России побил рекорд в 2020 году

Москва, 17 февраля. Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России вырос в 2020 году по сравнению с 2019 годом почти на 4% до 161,3 млрд долларов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).

«Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 161,3 млрд долларов экспортных поставок, что выше, чем в 2018 (154,3 млрд долларов) и 2019 (155,1 млрд долларов) годах», — цитирует гендиректора РЭЦ Веронику Никишину ТАСС.

По данным центра, в структуре несырьевого неэнергетического экспорта основную часть составили металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%). Наибольший рост в экспорте аграрно-промышленного комплекса показали экспортеры пшеницы (более чем на 1,8 млрд долларов) и подсолнечного масла (более чем на 600 млн долларов). Экспорт полиэтилена по сравнению с 2019 годом вырос на 449 млн долларов.

Больше всего товаров несырьевого неэнергетического экспорта из России поставлено в Китай (на 16,369 млрд долларов), Казахстан (на 12,284 млрд долларов), Белоруссию (на 9,368 млрд долларов), Турцию (на 8,148 млрд долларов) и Нидерланды (на 6,237 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что с понедельника, 15 февраля, начала действовать квота на экспорт Россией пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Нововведение направлено на регулирование стоимости муки и хлеба в условиях выросших цен на зерновые культуры.