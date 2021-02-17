Муж Бородиной запустит авторские курсы женского счастья

, 17 февраля. Бизнесмен Курбан Омаров неоднократно становится объектом внимания. В очередной раз на своей странице в Instagram-аккаунте он поднял вопрос о самооценке прекрасного пола.

Супруг известной телеведущей Ксении Бородиной написал эмоциональное обращение, которое посвятил, казалось бы, основным проблемам прекрасного пола. Он посетовал на то, как много женщин страдают от несчастья, неразделенной любви и низкой самооценки. Более того, Курбан Омаров заделался в "сэнсеи" идеальных отношений и заявил о готовности объединить всех "мучениц", чтобы поставить их на верный путь.

"Почему каждый день просыпаешься с мыслью о том, что бы такого сделать, чтобы стать еще привлекательнее, еще сексуальнее, еще заботливее и удобнее <...> Я наконец решил вас объединить. Уже совсем скоро мы сможем пойти верным путем вместе. Если вы готовы, конечно. Готовы?" — написал он.

Однако курсы "zималогия" вызвали неоднозначную реакцию у подписчиц. В комментариях выразили сомнение в том, что мужчина может что-то знать о женском счастье.

"Подводка к открытию нового тренинга?" – поинтересовалась @ _leaolga . "Пойти верным путем вместе куда? Неужели курсы откроете? Ой плиз нет. Итак постоянно в ленте ползет реклама всех этих психологов", – возмутилась @marshal2934.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, как Бородина напугала подписчиков разводом с супругом. Вопросы о разрыве отношений посыпались на фоне внезапного расставания певицы Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном.