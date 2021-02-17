Участникам «Дом-2» не заплатят за ожидание возобновления съемок в феврале

Москва, 17 февраля. Участников реалити-шоу «Дом-2» попросили съехать с Поляны за двое суток и ждать возможного продолжения съемок за пределами периметра. Денег за ожидание они не получат.

За два дня 14 участников телестройки должны найти себе жилье вне Поляны. До этого момента они ждали, когда проект перейдет на другой канал после закрытия на ТНТ, а съемки возобновятся. Новость неприятно удивила участников реалити, сообщает Teleprogramma.pro.

«Конечно, у нас есть легкая паника. Зарплату на проекте мы получили только за январь. За эти две недели февраля нам ничего не заплатят, а Instagram наши «юзали», но мы за это не получим денег», — поделился участник телепроекта Никита Усманский.

Молодой человек все это время старался зарабатывать деньги вне проекта, а теперь рассчитывает, что прибыль будут приносить раскрученные соцсети. Для Усманского доход важен, потому что его возлюбленная Анастасия Паршина родит через две-три недели.

Девушка признается, что все полтора месяца после последнего эфира «Дом-2» на ТНТ участники жили «как на пороховой бочке», не зная, будет ли продолжение проекта, а также в каком формате оно будет реализовано. Паршина отмечает, что вместе с возлюбленным заранее позаботилась о жилье. Пара планирует переехать в двухкомнатную квартиру недалеко от Поляны.

Экс-участник реалити-шоу Степан Меньшиков ранее заявил, что нынешним звездам проекта не стоило обманывать себя и надеяться на продолжение телепроекта.