Картофель и морковь резко подорожали в России

Москва, 17 февраля. Морковь и картофель резко подорожали в России за первые пять недель 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Килограмм картофеля подорожал по сравнению с началом 2020 года на 40% до 30,9 рубля, цена моркови выросла на 34% до 37 рублей за килограмм. Помидоры и лук подорожали на 20% и 10% соответственно.

Рост цен на картофель в Минсельхозе объяснили снижением его производства из-за неблагоприятных погодных условий. По сравнению с 2019 годом в 2020 году урожай картофеля сократился на 11,3%, а доля мелкого картофеля увеличилась. Коррекция цен на картошку ожидается с июня в связи с поступлением нового урожая на рынок, сообщает РБК.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отметил, что морковь подорожала из-за уменьшения ее посадок. В 2019 году цена на корнеплод из-за перепроизводства значительно снизилась.

Ранее ритейлеры предупредили куриные яйца и мясо птицы могут подорожать в России. Торговые сети сообщили Минпромторгу о том, что производители куриных яиц и мяса птицы собираются увеличить отпускные цены на 10%.