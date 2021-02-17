Каким оружием атакуют Россию и чем она ответит, обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 17 февраля. В среду, 17 февраля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Какое оружие нацелено на Россию и чем защищается наша страна».

Эстонские боевые самокаты, флот из резиновых лодок незалежной Украины, единственный танк, который арендуют друг у друга прибалты — это лишь малая часть смертоносного оружия, которое сконцентрировано на границах Российской Федерации. Потенциальный большой военный конфликт в Донбассе заставляет серьезно думать о боеготовности российских военных. В тоже время граница должна быть защищена и в другой части света, на Дальнем Востоке, где о Курилах грезят японские политики.

В рамках эфира мы обсудим, какое оружие сконцентрировано у границ нашей страны, как Россия отвечает на потенциальные угрозы? Какие города России точно не будут атакованы ядерным оружием? С кем у нас остались нерешенные пограничные вопросы?

Есть ли боеспособная армия у стран Европейского союза и у Японии? Что из себя представляет украинская армия и насколько правдивы утверждения Порошенко и Зеленского том, что ВСУ — самая сильная армия Европы?

Что происходит с армией Армении после поражения в Нагорном Карабахе? Насколько профессиональны иранские военные? Как долго сможет защищать себя Израиль, если от его поддержки откажутся США и Западная Европа?

Насколько реально климатическое оружие и не начали ли его уже применять в Техасе? Каковы успехи России на информационных фронтах?

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: военные эксперты, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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