Пентагон назвал Россию «угрозой» для всех стран НАТО

Брюссель, 17 февраля. Пентагон заявил, что Россия якобы представляет угрозу для всех членов НАТО. Соответствующее заявление представитель военного ведомства США сделал на брифинге во вторник.

«Вполне очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО, в том числе Соединенных Штатов. <...> Они используют военную силу для достижения своих целей», — цитирует представителя Пентагона ТАСС.

По его словам, представители США планируют обсудить тему России с министрами обороны стран — участниц Североатлантического альянса на видеоконференции. Во встрече примет участие глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что планируется проведение конференции среди членов НАТО, на которой основной темой будет расширение финансирования активности у границ России.

При этом в Москве неоднократно отмечали, что Россия не намерена нападать ни на одну из стран, и в Альянсе об этом знают.