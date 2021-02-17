Кипр хочет заключить с Россией соглашение о «паспортах вакцинации»

Никосия, 17 февраля. Кипр планирует обсудить с РФ вопрос о въезде туристов по «паспорту вакцинации».

Кипр — первая страна Европейского союза, которая готова заключить подобный договор с Россией. Благодаря соглашению путешественники из перечисленных стран смогут не проходить ПЦР-тесты на коронавирус и избежать другие протоколы при въезде. Об этом сообщает АТОR.

Соглашение о паспортах Кипр уже заключил с Израилем. Привитые от коронавируса израильтяне не будут проходить ПЦР-тест при въезде в страну, а также смогут не соблюдать карантин по прибытии на остров.

Ранее сообщалось, что в России не планируют вводить паспорта вакцинации от COVID-19. Обсуждение этой темы происходило в отдельном порядке на сессии ПАСЕ. Была принята поправка о том, что сведения о вакцинации должны носить сугубо медицинский характер.