Арабскую принцессу Латифу держат в тюрьме – СМИ

Дубай, 17 февраля. Принцесса Латифа, дочь дубайского эмира Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума находится в тюрьме.

Такое сообщение публикует портал Sky News, ссылаясь на ее видеообращение. Весной и летом 2019 года телеканал отправлял ей вопросы. Друзьям 35-летней принцессы удалось передать ей телефон. Получилось договориться о публикации видео, однако летом 2020 года контакт был потерян.

Источник публикует видеозапись, где Латифа сообщает о своем заключении в королевской вилле, которая была переоборудована в тюрьму с решетками на окнах. Во дворе дежурят пять полицейских, еще двое внутри.

"Я даже не могу выйти на свежий воздух", — пожаловалась принцесса.

Федеральное агентство новостей в июне 2019 года сообщало, что супруга премьера ОАЭ сбежала в Германию с детьми и 40 миллионами долларов. Он потребовал Берлин выдать супругу, но немецкая сторона ответила отказом.