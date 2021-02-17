Муцениеце раскрыла секрет мирного развода

Москва, 17 февраля. Российская актриса Агата Муцениеце рассказала, как ей удалось пережить развод с Павлом Прилучным, который произошел в 2020 году.

Телеведущая даже поделилась своим универсальным способом. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

«Наверное, надо заняться спортом», — ответила Агата.

Родителям, по ее мнению, стоит сохранить контакт, если у пары уже есть дети. В этом случае людям нужно думать о своей родительской роли. Однако женщинам не стоит насильно стараться вовлекать бывших супругов в жизнь детей.

«Это никогда не получается. Это просто глупая затея, сам разочаруешься и человек будет страдать, дети будут страдать», — пояснила Муцениеце.

Актриса призналась, что уже очень хочет третьего ребенка. Она желает родить мальчика, но уже после нового союза.

«Мне надо обязательно для этого создать семью, я не смогу родить ребенка только для себя. Мне важно знать, что есть мужчина, который тоже хочет ребеночка», — заключила она.

Павел и Агата расписались в далеком 2011 году. После у них родились дети Тимофей и Мия. Разошлась звездная пара летом 2020 года.

Недавно же девушка станцевала эротичный танец под хит Niman «Талия», показав свою идеальную фигуру. Актриса пригласила в гости подругу Ирину Безряднову.