Мошенники стали чаще вымогать у россиян деньги с помощью веб-камер

Москва, 17 февраля. Россияне стали чаще получать электронные письма с требованием заплатить деньги за якобы наличие записи с их веб-камер. Возможно ли это, рассказали эксперты.

Злоумышленники обычно указывают в теме письма угрожающие фразы, например, «последнее предупреждение», и утверждают, что якобы несколько месяцев следят за «жертвой» через ее веб-камеру с помощью вредоносной программы. Часто упор делается на существование записей с человеком непристойного характера. Под угрозой «слить» видео в Сеть мошенники требуют перевести им крупную сумму, сообщают «Известия».

Слежка через веб-камеры технически возможна, но у злоумышленников для этого должно быть много ресурсов для записи и хранения материала, что тяжело, считают специалисты.

«Чаще всего этот шантаж ничего под собой не имеет», — заявил эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов.

Уязвимыми для слежки могут быть недорогие китайские камеры, которые могут принимать команды извне. Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют купить шторку для камеры или использовать функцию полного ее отключения. О том, что кто-то подключился к камере, может сообщить и антивирус.

Россиянам рассказали правила общения с форекс-мошенниками. В первую очередь стоит помнить, что никакие пирамиды не работают, отмечают эксперты.

В Центробанке РФ ранее заявили о серьезном вызове со стороны мошенников. Они вынуждают «жертв» перевести средства на счет в другом банке, передает RT.