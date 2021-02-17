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Россияне назвали самых неприятных для них попутчиков

Россияне назвали самых неприятных для них попутчиков

Москва, 17 февраля. Российские туристы рассказали, какие категории попутчиков считают самыми неприятными, соответствующее исследование провел аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Россияне назвали наиболее раздражающими попутчиками тех, от кого дурно пахнет и находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Такие ответы дали 27% и 21% респондентов соответственно. Туристы, которые в дороге слушают музыку или смотрят видео без наушников раздражают 16% опрошенных.

«Кроме того, путешественники не любят скандалистов (7%), а также тех, кто громко разговаривает (7%), едет с маленькими детьми (6%), трогает соседей (5%) и пристает с разговорами (5%)», — цитирует исследование RT.

О том, что постоянно встречают неприятных попутчиков, сообщили 16% респондентов. Никогда не встречались с неприятными категориями пассажиров 12% опрошенных. По 36% россиян заявили, что периодически встречают неприятных попутчиков и видят их редко.

В опросе приняли участие 3,2 тыс. человек.

Ранее специалисты портала Туту.ру провели анализ данных о бронировании железнодорожных билетов с выездом из Москвы в период февральских праздников. По данным экспертов, самыми популярными туристическими направлениями для россиян в феврале станут поездки на поездах в Петербург, Нижний Новгород и Казань.

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