Россияне назвали самых неприятных для них попутчиков

Москва, 17 февраля. Российские туристы рассказали, какие категории попутчиков считают самыми неприятными, соответствующее исследование провел аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Россияне назвали наиболее раздражающими попутчиками тех, от кого дурно пахнет и находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Такие ответы дали 27% и 21% респондентов соответственно. Туристы, которые в дороге слушают музыку или смотрят видео без наушников раздражают 16% опрошенных.

«Кроме того, путешественники не любят скандалистов (7%), а также тех, кто громко разговаривает (7%), едет с маленькими детьми (6%), трогает соседей (5%) и пристает с разговорами (5%)», — цитирует исследование RT.

О том, что постоянно встречают неприятных попутчиков, сообщили 16% респондентов. Никогда не встречались с неприятными категориями пассажиров 12% опрошенных. По 36% россиян заявили, что периодически встречают неприятных попутчиков и видят их редко.

В опросе приняли участие 3,2 тыс. человек.

Ранее специалисты портала Туту.ру провели анализ данных о бронировании железнодорожных билетов с выездом из Москвы в период февральских праздников. По данным экспертов, самыми популярными туристическими направлениями для россиян в феврале станут поездки на поездах в Петербург, Нижний Новгород и Казань.