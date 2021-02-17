Алексей Никульников публично рассказал о смерти сына

Москва, 17 февраля. Актер Алексей Никульников, получивший широкую известность благодаря сериалу «Цыган», с трудом пережил семейную трагедию. В возрасте десяти лет у актера погиб сын.

В первом браке у Алексея Алексеевича родился сын, которого назвали Борисом. Мальчик любил скорость и мечтал быть гонщиком. В тот роковой день ребенок хотел удивить родителей внезапным появлением и понесся по железнодорожной платформе. Мальчика сбила электричка. Он получил серьезные травмы и пробыл в коме две недели. После чего его сердце остановилось.

«Страшно, когда тебе не страшно. После гибели сына не хотелось жить, было внутреннее опустошение, безразличие. Девяностые годы, вокруг бардак, кто-то кричит о помощи, где-то стреляют, а ты идешь, и тебе безразлично», — сказал 59-летний артист в эфире программы «Судьба человека».

После трагедии жена артиста ушла в монастырь. Никульников оставил актерскую карьеру и уехал в Новую Зеландию. Там артист успел сменить несколько специальностей и стать первым русскоговорящим радиоведущим.

Затем он вернулся на родину, где продолжил заниматься актерской профессией. Никульников женился во второй раз. Его супругой стала Елена Авакумова. С ней актер счастливо прожил 11 лет, но в 2016 году возлюбленная скончалась от онкологического заболевания.