Камчатка станет площадкой для проведения экологического форума в 2021 году

Петропавловск-Камчатский, 17 февраля. Молодежный форум, посвященный экологической тематике, в текущем году будет проведен на Камчатке.

Такое заявление сделал губернатора Камчатского края Владимир Солодов после встречи с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Глава региона считает экологические вопросы главным приоритетом правительства.

«Была достигнута договорённость о проведении молодёжного экологического форума на Камчатке. Принято решение о разработке концепции мероприятия, чтобы в 2021 году его провести», — сказал Солодов.

Еще в прошлом году на Камчатке была проделана большая работа в этой сфере. Развитие получили несколько проектов по улучшению экологической обстановки. Например, «Школа защитников природы» или проект по утилизации автомобильных покрышек.

Недавно ФАН писал, что из-за плохой экологии ускоряется старение сосудов человека, что приближает старческую деменцию. Анализы, помогающие определить эластичность сосудов, врачи рекомендуют сдавать по достижении 35 лет.