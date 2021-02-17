Названы приемы, которые помогут пережить шестидневную рабочую неделю

Москва, 17 февраля. Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко объяснила, как приспособиться к шестидневной трудовой недели без потерь для здоровья.

За текущей продолжительной неделей будут несколько выходных. Связано это с переносом рабочего будня, 22 февраля, на субботу. Получается, что вместе с праздником День защитника Отечества, выходных дней станет больше.

«Говоря о законах тайм-менеджмента, надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом проведем выходные дни», — рассказала ученая в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, работникам необходимо визуализировать дни отдыха. Именно этот прием должен помочь с легкостью пережить текущую трудовую неделю. Психолог также рекомендовала для облегчения нагрузки, сначала выполнять сложные задания, а легкие и приятные оставлять напоследок.

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