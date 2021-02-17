Заворотнюк объяснила, почему хранит в тайне имя своего возлюбленного

Москва, 17 февраля. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна на своей странице в социальной сети Instagram ответила на один из вопросов, касаемо ее личной жизни.

Дочь известной актрисы все детство провела в США. Туда семья переехала, развивая собственный бизнес. Окончив учебу, Анна вернулась в Россию вместе с матерью, которая получила ту самую роль в знаменитом ситкоме «Моя прекрасная няня». Сейчас девушке 24 года и она предпочитает не рассказывать подробности о своей личной жизни. Однако избранник у нее все же есть, о чем свидетельствуют регулярные фотографии шикарных букетов в ее Instagram-аккаунте.

На днях Заворотнюк подтвердила слухи. Отвечая на вопросы подписчиков девушка заявила, что на протяжении шести лет состоит в романтических отношениях. Со своим тайным возлюбленным она впервые встретилась в США, хотя сам он также родом из Москвы. Его личность девушка скрывает не по собственной воле.

«Он очень непубличный человек, поэтому не разрешает рассказывать. По цвету волос ближе к блондину», — объяснила Анна.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о сильной зависимости Анны Заворотнюк. Модель и актриса призналась в пристрастии к сладкому. Она выразила свое восхищение теми людьми, у которых сила воли настолько развита, что они полностью могут отказаться от пирожных и тортов в своем рационе.