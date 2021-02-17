Байден назвал сроки вакцинации от COVID-19 в США

Вашингтон, 17 февраля. Вакцинироваться от нового коронавируса все желающие американцы смогут к концу июля, заявил президент США Джо Байден.

«К концу июля у нас будет около 600 миллионов доз вакцины. Этого достаточно, чтобы вакцинировать каждого», — цитирует президента США ТАСС.

По словам Байдена, его администрации удалось добиться заметного роста объема производства вакцины и существенно ускорить этот процесс. Президент США признал, что эффективность препаратов может оказаться ниже против новых штаммов коронавируса.

Ранее телеведущий Александр Мясников заявил, что главный инфекционист США оценил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Эффективность российской вакцины ранее была признана зарубежными специалистами, о чем сообщалось в научном журнале The Lancet.